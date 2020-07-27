威力彩31億頭獎今晚開出！中獎後「最難熬一週」要先做這件事

威力彩頭獎累計已連47期摃龜，目前頭獎上看31億元，今（27）日晚上10點將再度開獎。台灣彩券指出，對於頭獎得主而言，中獎後到領到錢的一週，將是最難熬的幾天，多數得主都會與另一半報喜，接著用心「保管彩券」，等待領獎的時候到來。

受到威力彩頭獎上看31億影響，近期購買彩券的民眾大增，位於台北市和平東路的「飛來富彩券行」老闆蔡天富觀察，近日買氣明顯升溫，使用振興三倍券下注的情形很常見，且包牌情形也增加不少。

台彩總經理蔡國基表示，根據親身經驗，近幾期逢週一、週四威力彩開獎，公司附近彩券行下班時間都大排長龍，擠滿想拚頭獎的上班族，建議民眾可早買早安心。

台彩將於今晚10點開獎，若你是幸運的頭獎得主，最早可在明（28）日上午9點撥打「高額兌獎專線」，0800-024-500，由專人進行保密服務。根據《三立新聞網》報導，對於得獎人而言，撥打電話後還需經過彩券認證、安排兌獎貴賓室等事宜，平均中獎到領獎約需一星期，這將是頭獎得主最難熬的一星期。

頭獎得主為了保密，通常都會與另一半報喜，但不會與小孩分享，以免小孩洩漏秘密，多數人都會感到夢幻、不真實，有些人行為會與平常不同，等領到獎金後，才能冷靜思考未來。

今年第一期威力彩頭獎3.4億在新北市土城區開出，得主為一名60多歲的中小企業老闆，開獎當晚11點，他回家對獎後發現中大獎，他先跟老婆報喜後，便將彩券收在衣櫃襯衫口袋，並將附近的易燃品或電器搬離，保護彩券安全。