威力彩連摃47期 命理師用台中地震預示今晚開獎結果

威力彩頭獎已經連續摃龜47期，目前累積金額高達新台幣31億元，最強星座、生肖文章吸引網友注意，全台買氣也升溫，不過命理老師在臉書上分析，他以「指算法」看26日上午台中發生地震，並表示「唉啊，全台恐摃龜！威力彩頭獎可能沒有開出來！」他更說明，股市市場也被受波及，「恐讓主力、法人作調節用，可能讓散戶錯殺」。

命理老師高煜霖在「高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團」粉專上表示，26日上午台中發生地震，經過易經演繹後發現市場波動，他說「以指算法得到『留連』，卦意運氣平平，凡事拖延；以方位法取到『澤雷隨』卦，卦意無故，跟隨。」

高煜霖直言「唉啊，全台恐摃龜！威力彩頭獎可能沒有開出來！股票市場，恐讓主力、法人作調節用，可能讓散戶錯殺，而花一些時間進入盤整。」，他解釋近日社會氛圍對政治冷感，在全民瘋「夢經濟」來看，「以『留連』卦意分析，似乎大家的期望，在27日可能不會實現（開頭獎），再從噬辭『留連事難成，謀求日未明』，或許更應證此結果。」

高煜霖表示，「另外，『股市』判斷，從『留連』的卦頭『帶枷鎖入獄』來看，顯示出很多有基本面、未來性的個股被調節、錯殺，造成盤整現象。」他最後提醒「威力彩是庶民追求『夢經濟』最直接，入門也是最低的選項之一，就命理角度，還是要看個人有沒有橫財命格，購買彩券時，記得要量入而為。」