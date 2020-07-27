威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

威力彩頭獎累計連47期摃，台灣彩券公司預估頭獎上看31億元，若1注獨得，將創史上新高紀錄，預估單期銷售金額也上衝18億元。彩券行也表示公司行號及親友集資包牌不少，甚至直攻售價2萬多元包牌套餐，預估會買6萬元以上更高價包牌套餐的大戶，近日也可能出籠。中華民國星相學會副理事長小孟老師也替大家分析了今天最旺的「四大偏財星座」以及開運財神方位、好運時辰，出手購買之前，先參考看看吧！

Top4：水瓶座

今日金星旋轉移入水瓶座的偏財與元辰財帛宮位，顯示水瓶座財水充沛，財富能量旺到爆表，五宮也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：牡羊座：

今日太陽飛入牡羊座的五宮偏財宮位，並且滑入五宮獅子座，顯示今日牡羊座偏財宮能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2：雙魚座

今日水星加快移入雙魚座的偏財投資宮位，並且進入五宮巨蟹座，五宮巨蟹顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1：射手座

今日火星加速移入射手座偏財宮位，加上木星在射手座正財宮裡發熱發燙，兩星互相照耀射手的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

今日好運生肖：

雞.馬.鼠.蛇

開運財神方位：

東方

（建議尋找住家或辦公室東方的投注站來下注）

好運時辰：

早上9：00-11：00

晚上7：00-8：00