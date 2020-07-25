威力彩飆31億！命理專家曝「這星座財運最旺」3星座榮登五顆星

威力彩已經連續47期沒有頭彩出現，頭獎獎金上看新台幣31億元，最近彩券行店內擠滿人，不少公司行號和親朋好友會集資包牌，為了就是成為那位獲得頭彩的幸運兒，對此，命理專家艾菲爾透露了7月25日到7月31日12星座運勢，有幾個星座獲得五顆星，可以試試看手氣喔！

艾菲爾在節目「命理好好玩」說明了下週12星座運勢，參考太陽和上升星座。

兩顆星★★

射手座：有財務壓力，在用錢的部分要格外小心。

天蠍座：鄰居的矛盾問題增加，影響到住屋品質。

獅子座：健康偏弱，天氣太熱可能會影響到健康。

三顆星★★★

雙魚座：這週進行輕鬆度假，可以提升運氣。

牡羊座：生活積極，各種事都可以按照計畫順利推行。

處女座：家庭和諧，親子或是夫妻關係都非常不錯。

四顆星★★★★

水瓶座：這一週獲得了生活的安穩，相當的幸福。

摩羯座：感情增溫，新談戀愛的朋友或是新戀情，都能增加互動。

天秤座：工作當中遇到貴人，如果是拍影片或是當網紅，都能獲得粉絲支持。

五顆星★★★★★

巨蟹座：股票要賺錢了，要積極把握。

雙子座：新的對象這週可能會出現。

金牛座：鴻圖大展的好運氣。

另外還有幸運加碼的部分：感情最旺是雙子座、工作最旺金牛座、財運最旺是巨蟹座，可以去買彩券試試看手氣。