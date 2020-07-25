快訊

「論文門」遭控影武者 中山大學校長沈痛回應

丈夫下班回家才發現 彰化資源回收婦被割脖倒血泊送命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力彩飆31億！命理專家曝「這星座財運最旺」3星座榮登五顆星

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩已經連續47期沒有頭彩出現，頭獎獎金上看新台幣31億元。 圖／聯合報系資料照片
威力彩已經連續47期沒有頭彩出現，頭獎獎金上看新台幣31億元。 圖／聯合報系資料照片

威力彩已經連續47期沒有頭彩出現，頭獎獎金上看新台幣31億元，最近彩券行店內擠滿人，不少公司行號和親朋好友會集資包牌，為了就是成為那位獲得頭彩的幸運兒，對此，命理專家艾菲爾透露了7月25日到7月31日12星座運勢，有幾個星座獲得五顆星，可以試試看手氣喔！

艾菲爾在節目「命理好好玩」說明了下週12星座運勢，參考太陽和上升星座。

兩顆星★★

射手座：有財務壓力，在用錢的部分要格外小心。

天蠍座：鄰居的矛盾問題增加，影響到住屋品質。

獅子座：健康偏弱，天氣太熱可能會影響到健康。

三顆星★★★

雙魚座：這週進行輕鬆度假，可以提升運氣。

牡羊座：生活積極，各種事都可以按照計畫順利推行。

處女座：家庭和諧，親子或是夫妻關係都非常不錯。

四顆星★★★★

水瓶座：這一週獲得了生活的安穩，相當的幸福。

摩羯座：感情增溫，新談戀愛的朋友或是新戀情，都能增加互動。

天秤座：工作當中遇到貴人，如果是拍影片或是當網紅，都能獲得粉絲支持。

五顆星★★★★★

巨蟹座：股票要賺錢了，要積極把握。

雙子座：新的對象這週可能會出現。

金牛座：鴻圖大展的好運氣。

另外還有幸運加碼的部分：感情最旺是雙子座、工作最旺金牛座、財運最旺是巨蟹座，可以去買彩券試試看手氣。

命理專家艾菲爾透露了7月25日到7月31日12星座運勢。 圖／YouTube
命理專家艾菲爾透露了7月25日到7月31日12星座運勢。 圖／YouTube

威力彩

相關新聞

威力彩飆31億！命理專家曝「這星座財運最旺」3星座榮登五顆星

威力彩已經連續47期沒有頭彩出現，頭獎獎金上看新台幣31億元，最近彩券行店內擠滿人，不少公司行號和親朋好友會集資包牌，為了就是成為那位獲得頭彩的幸運兒，對此，命理專家艾菲爾透露了7月25日到7月31日12星座運勢，有幾個星座獲得五顆星，可以試試看手氣喔！

威力彩上看31億 彩券行：萬元包牌大戶將出籠

威力彩頭獎上看新台幣31億元，彩券行表示，店內最近天天擠滿人，公司行號及親友集資包牌不少，甚至直攻售價2萬多元包牌套餐，...

威力彩致富機率僅千萬分之一！他疑惑大家瘋什麼 網點破關鍵

威力彩頭獎連續槓龜47期，累積頭獎獎金預估上看31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高，集資包牌瘋湧現，但有網友好奇，威力彩頭獎只有兩千萬分之一，結果還是一堆人在瘋，想知道原因到底是什麼，引起網友熱議。

威力彩上看31億元！ 專家分析：生命靈數「這4種人」中獎機會最大

威力彩頭獎連續47期未開出，頭獎獎金上看新台幣31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高。讓很多彩迷躍躍欲試，集資、包牌的人越來越多，星座專家coco老師也從從生命靈數看哪些人有機會中威力彩，有興趣的人可以參考看看囉！

威力彩頭獎衝31億 四次20億獎金第二區都出這兩號碼

威力彩頭獎昨日（23日）又摃龜，目前已經連續47期未開出頭獎，而下期頭獎累積金額也上看31億，若有人獨得將會是台灣史上單注金額最高的一次。而過去威力彩頭獎僅有四次超過20億，這四次頭獎第二區號碼皆是開出03、08兩號。

威力彩頭獎上看31億 包牌下注背後兩大誘因

威力彩頭獎上看新台幣31億元，集資包牌瘋湧現。包牌盛行原因，首先可提高中獎率，以第二區包牌為例，花800元，中頭獎機率就...

他放話威力彩中頭獎到北車發一億現金 網狂排隊結果曝光

昨日（23日）威力彩頭獎又摃龜，已經連續47期未開出頭獎，下期頭獎獎金上看31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高。有網友昨日發文貼出自己的彩券號碼，表示如果中頭獎會將獎金分給100人，每人一百萬元，共計在台北車站發放一億元，而貼文一出後，吸引許多網友留言排隊。

威力彩摃龜下期上看31億 里長辦活動：包牌規模會更大

威力彩昨天又摃龜，彩迷「億萬富翁夢」再度幻滅，但下期上看31億元，讓很多彩迷躍躍欲試。其中，臉書社團「我是北屯人」版主、...

買2組威力彩電腦選號「號碼完全相同」 網看傻：跟中頭獎機率一樣

昨日（23日）威力彩頭獎又摃龜，已經連續47期未開出頭獎，下期頭獎獎金上看31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高。有網友近期發文分享，表示自己買了多組威力彩電腦選號，沒想到竟有2組號碼完全相同，而貼文一出後，網友紛紛留言，表示這跟中頭獎的機率一樣高。

差1碼與25億擦身而過 威力彩4注中貳獎得1247萬

全民期待的威力彩昨天（23日）開出第109000059期，頭獎25億元依舊沒有送出，連槓47期。不過有4注中了貳獎，每注獎金為1247萬5190元，雖與25億擦身而過，但算是幸運兒了。至於下期威力彩頭獎上看31億元，若能一注獨得，將刷新威力彩史上得獎金額最高的全新紀錄。

熱門新聞

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

威力彩頭獎衝31億 四次20億獎金第二區都出這兩號碼

貓頭鷹白天排排站「大眼緊盯」 攝影師被萌翻：一生一次的機會

千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票今天開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。