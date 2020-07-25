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威力彩致富機率僅千萬分之一！他疑惑大家瘋什麼 網點破關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩頭獎上看31億元，吸引民眾。本報系資料照／記者曾增勳攝影
威力彩頭獎上看31億元，吸引民眾。本報系資料照／記者曾增勳攝影

威力彩頭獎連續槓龜47期，累積頭獎獎金預估上看31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高，集資包牌瘋湧現，但有網友好奇，威力彩頭獎只有兩千萬分之一，結果還是一堆人在瘋，想知道原因到底是什麼，引起網友熱議。

網友在PTT八卦版發問，根據台灣彩券官網數據，威力彩的頭彩中獎機率只有2,209萬之1，幾乎等於台灣人都買一張的情況下，只有一個人會中獎，可能比請求詐騙集團退錢給你的機率還低，結果還是一堆人在瘋，想知道到底是什麼原因。

其他網友看到也說「台灣人就愛賭」、「大家都希望自己就是那個人吧」、「機率有趣的地方就在於，機率低的事情不一定不會發生」、「只要可能性不是零，就有希望」、「花100能買一個希望，很好啊」、「買期待的快樂」、「有哪種賭博期望值會大於一的?」、「只有中和不中的差別啦」。

威力彩

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