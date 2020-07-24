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威力彩頭獎衝31億 四次20億獎金第二區都出這兩號碼
威力彩頭獎昨日（23日）又摃龜，目前已經連續47期未開出頭獎，而下期頭獎累積金額也上看31億，若有人獨得將會是台灣史上單注金額最高的一次。而過去威力彩頭獎僅有四次超過20億，這四次頭獎第二區號碼皆是開出03、08兩號。
台灣威力彩歷史上有四次頭獎金額超過20億， 2013年7月18日連續摃龜24期的威力彩開出23.62億元的頭獎，由桃園縣的「千百萬彩券行」開出，由一位民眾獨得，而威力彩第102057 期開出的第一區號碼為「01、02、06、12、30、36」，第二區則為「03」。
2015年4月23日威力彩則是連續摃龜29期，最終由台中市「金錢櫃彩券行」開出，這次頭獎金額也是台灣史上最高的彩金，第104000033期頭獎總金額為30.03億元，開出頭獎第一區號碼為「09、11、15、25、28、38」，第二區號碼為「03」。
2015年9月14日連續摃龜40期的威力彩則開出史上第二高的頭獎金額，第104000074期頭彩金額28.7億元由一人獨得，由台北市士林區的「飛來發彩券行」開出，頭獎第一區號碼為「09、19、21、23、27、37」，第二區號碼為「08」。
2019年8月12日威力彩開出20.47億元的頭彩獎金，且為一注獨得，由台南市「成功領公益彩券」開出，中獎號碼為「02、06、29、31、36、37」，第二區號碼為「08」。
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