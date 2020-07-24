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他放話威力彩中頭獎到北車發一億現金 網狂排隊結果曝光
昨日（23日）威力彩頭獎又摃龜，已經連續47期未開出頭獎，下期頭獎獎金上看31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高。有網友昨日發文貼出自己的彩券號碼，表示如果中頭獎會將獎金分給100人，每人一百萬元，共計在台北車站發放一億元，而貼文一出後，吸引許多網友留言排隊。
原PO在「批踢踢八卦版」發文，表示「中大獎北車大撒幣」，他表示若自己中了昨日（23日）的威力彩頭獎，將會在台北車站發放一億元，他說「中頭獎直接一到100樓，每人發一百萬新台幣 共發一億元」，而貼文一出後，許多網友紛紛留言，「我來收錢了」、「我來發啦」、「我要一百萬」、「謝謝大大」、我不信，但我還是推」、「不會是你的」。
不過原PO貼出的2組彩券號碼完全沒中獎，不少網友也紛紛吐嘲「獎開了，早點睡覺吧，明天還要上班」、「一個都沒中哈哈哈哈」、「怎沒中」、「恭喜再接再厲」、「直接變成不出牌」。
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