威力彩上看31億元！ 專家分析：生命靈數「這4種人」中獎機會最大
威力彩頭獎連續47期未開出，頭獎獎金上看新台幣31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高。讓很多彩迷躍躍欲試，集資、包牌的人越來越多，星座專家coco老師也從從生命靈數看哪些人有機會中威力彩，有興趣的人可以參考看看囉！
如何算出自己的生命靈數？
例如： 1987年03月12日生，
請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。
1+9+8+7+0+3+1+2=31
3+1=4，所以範例的生命靈數為4
若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，
Ex：1+0=1，依此類推。
Coco老師認為，生命靈數為3、4、7、8的人威力彩中獎機會最大！
第一名-靈數8
生命靈數8的人是屬於保守細心，不輕易出手的特質，今年8號人的偏財運大大激增，若是願意跨出自己的舒適圈，富貴命運即將到來，Coco老師建議靈數8的人可以採用電腦選號，中獎機率會是最大。
第二名-靈數4
生命靈數4的人2020年下半年的貴人運偏財運都很好，非常有機會中獎，生命靈數4的人對事物總有強大的直覺，一步青雲，財運是屬流動運勢，願意多付出跟分享的話，會有很大的機會得的財神爺的眷顧。
第三名-靈數3
生命靈數3的人常常猶豫不決不知所措，正好在2020年貴人運旺旺，這樣的因緣際會，使得今年生命靈數3的人有著加倍的財運，也許別人的貼心意見會是改變命運的重要機緣，建議靈數3的朋友選號時可以採用朋友的意見。
第四名-靈數7
Coco老師認為生命靈數7的人在人生中要懂得取捨，在生命中取得平衡是一種美學，懂得平衡了財運便會迎刃而來，建議靈數7的人採用電腦選號，中獎機會為最大。
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