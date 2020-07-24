買2組威力彩電腦選號「號碼完全相同」 網看傻：跟中頭獎機率一樣

昨日（23日）威力彩頭獎又摃龜，已經連續47期未開出頭獎，下期頭獎獎金上看31億元，若有人獨得，單注金額將創下台灣史上新高。有網友近期發文分享，表示自己買了多組威力彩電腦選號，沒想到竟有2組號碼完全相同，而貼文一出後，網友紛紛留言，表示這跟中頭獎的機率一樣高。

原PO在「批踢踢樂透版」上發文，他說到「請問買到威力彩號碼，電腦選號兩組號碼一模一樣的機率高嗎」，只見原PO的彩券有2組的號碼完全相同，第一區號碼都是「7、14、19、21、22、24」，而第二區號碼皆是5號，原PO見狀也感嘆「怎麼有浪費錢的感覺」。

對此，網友則紛紛留言，「跟中頭獎機率一樣高，供你參考」、「這是電選bug吧,應該排除同樣號碼才是」、「怎麼會浪費錢，如果今天有三張中，你就是兩分欸」、「好扯哈哈，這樣中頭獎超虧，可以要求一張拿二獎嗎」、「你可以跟彩券行註銷重買啊」、「這情形其實很常見，某彩卷行老闆跟我說過他常遇到」、「你這輩子的運氣都用在這了」。