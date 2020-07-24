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差1碼與25億擦身而過 威力彩4注中貳獎得1247萬
全民期待的威力彩昨天（23日）開出第109000059期，頭獎25億元依舊沒有送出，連槓47期。不過有4注中了貳獎，每注獎金為1247萬5190元，雖與25億擦身而過，但算是幸運兒了。至於下期威力彩頭獎上看31億元，若能一注獨得，將刷新威力彩史上得獎金額最高的全新紀錄。
台彩23日晚間開出威力彩第109000059期，第一區中獎號碼為35、17、09、01、18、31，第二區中獎號碼為號02。頭獎依舊沒有送出。但其中有4注第一區號碼全中，獲得貳獎，每注獎金有1247萬5190元；也有96注中第一區任五碼加上第二區號碼，獲得三獎，每注獎金為15萬。
威力彩連槓47期，下期頭獎獎金上看31億元，將於7月27日（周一）開獎，若屆時頭獎有人一注獨得，將刷新威力彩史上得獎金額最高的全新紀錄，值得期待。
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