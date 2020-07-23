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中了放假一輩子！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看25億
威力彩第109000059期今晚開獎，頭獎獎金上看25億，第一區中獎號碼為35、17、09、01、18、31，第二區中獎號碼為號02。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
根據台彩數據統計，威力彩頭獎目前總共開出30次，台中開出9次頭獎，是威力彩歷年來頭獎開出最多次縣市。威力彩歷史頭獎單注獎金最高是30億元，在104年04月23日開出；同年9月開出歷史次高的頭獎28.74億元。
如果今天威力彩頭獎開出，且一注獨得，將創史上第3高單注頭獎紀錄。
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