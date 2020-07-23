中了放假一輩子！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看25億

準備好要包牌了嗎？台灣的威力彩公益彩券已連續46期沒開出頭獎，今(23)日累積頭獎獎金上看25億。在這波威力彩瘋買人氣下，一名33歲就賺進逾億元的日本理財專家，曝光富人從不買彩券的4大理由，除了機率相當低，還得用心計較其中的報酬率，在買賣之間浪費時間，懷抱著不勞而獲、一夕致富的夢想，也是不切實際的，結果將會越買越窮。

2020-07-23 12:43