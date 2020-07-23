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威力彩「電腦選號」是內定不中獎號碼？台彩公布數據了

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩頭獎衝到新台幣25億元，成為全台熱門話題。中央社
威力彩頭獎衝到新台幣25億元，成為全台熱門話題。中央社

威力彩連摃頭獎直飆25億元，成為全台熱門話題，日前網傳「電腦選號」是送錢給彩券行，對此，台灣彩券推翻民間說法表示，第四屆彩券自103年1月1日起，威力彩頭獎中獎者「電腦選號」比例是70%，近6年來幸運中頭獎的電選與自選比例約為7：3。

PTT近期上有一篇「威力彩電腦選號真的有差嗎？」引起話題，發文者表示，自己路過彩券行順手買了一張威力彩，父親知道他是用電腦選號後就碎念「電腦選號是給彩券行送錢，自己選號才有機會中」，該名父親質疑，電腦選號是真的隨機嗎？也有可能懷疑是設計好1萬組號碼隨機發，且這1萬組號碼永遠都不會中大獎，因此認為電腦選號就是送錢給彩券行。

網友們議論，有人認同「好像有點道理」，但也有人無法相信此民間說法，還有人點出關鍵「開獎也不是真隨機啊，入球順序也會影響結果」，也有人建議乾脆自己用程式跑隨機自己「電腦選號」。

根據「三立新聞網」報導，台彩依據投注系統的統計資料表示，威力彩第四屆的投注交易中，「電腦選號」投注的消費者佔比69.9%，而開出的30注頭獎裡，有21注是「電腦選號」，佔比70%。

另外，消費者購買大樂透和威力彩採「電腦選號」（包括部分電腦選號）與「自行選號」的比例約是7：3，近6年來中頭獎的「電腦選號」與「自行選號」比例，同樣約是7：3。

威力彩 台彩 PTT

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