還不快買！威力彩上看25億 專家估開出頭獎機率逾41%

威力彩已經連摃46期，今（23日）晚頭獎上看25億元更是有史以來第二高，鉅額獎金掀起一波購買熱潮，桃園甚至有民眾砸10萬元包牌，全為一拚發財夢。但要在茫茫數字海中，選出頭獎組合的機率可說微乎其微，對此「數感實驗室 Numeracy Lab」估算，本期威力彩開出頭獎機率竟高達41.37%。

臉書「數感實驗室 Numeracy Lab」指出，無論本期威力彩開出頭獎機率多高，仍只有約1/2200萬的機率能中頭獎，換句話說全台灣每人都買一張不同組合的威力彩，僅一張會開出頭獎，因此開出頭獎機率變高和連摃期數並無直接關係，而是因為購買威力彩的民眾愈來愈多。

數感實驗室進一步提到，觀察前4期數據，隨著連摃次數增加，投注張數平均每期增加約25%，以每期增加25%估算，本期的投注張數至少1179萬張，而威力彩中獎機率約為1/22085448，接著數感實驗室列出以下公式估算開出頭獎機率：

本期中獎機率＝1－沒有中頭獎的機率^本期張數，因此本期會開出頭獎的機率大約是41.37%

文末數感實驗室表示，雖然中獎機率仍不高，但今晚開出頭獎的機率仍有約41.37%，提醒民眾買張彩券試試手氣；對於開出頭獎機率曝光，有網友在貼文底下回應「應該算一下哪些號碼比較容易出」、「請算一下連槓46期的機率」。