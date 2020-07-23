威力彩頭獎飆25億 富人從不買彩券理由曝光：越買越窮

準備好要包牌了嗎？台灣的威力彩公益彩券已連續46期沒開出頭獎，今(23)日累積頭獎獎金上看25億。大眾瘋買威力彩做發財夢，但有一名33歲就賺進逾億元的日本理財專家，曝光富人從不買彩券的4大理由，除了機率相當低，還得用心計較其中的報酬率，在買賣之間浪費時間，懷抱著不勞而獲、一夕致富的夢想，也是不切實際的，結果將會越買越窮。

為什麼有錢人不買彩券？日本理財家午堂登紀雄在暢銷書《33歲擁有3億日圓的賺錢術》表示，他認識在30幾歲到40多歲左右高收入的族群，他們根本是不買彩券的一群人。幾乎所有人對此不感興趣，也未在生活中瘋狂談論它。甚至有人會看著在彩券行前買彩券的人，認為：「你很愚蠢，人生還能做點別的嗎？」

他曝光富人不買彩券有4大理由，除了最主要的原因：中獎機率真的很低，還包括需要用心計較其中報酬率，無形中等於在浪費時間，及人生無需對彩券懷抱夢想等4大原因。

午堂登紀雄認為，因為中獎的可能性很低，所以浪費金錢。他在書中舉了一個有趣的比喻：「如果東京巨蛋的容量為45,000人，中頭獎的機率大約跟從222個東京巨蛋的人群中選出1個人的機率相同。」因此，計算每種彩券的頭獎中獎率結果，幾乎會讓人夢想破滅，因為事實是，它比發生交通事故的可能性還低，您會發現，即使買了彩券，最終它將是一張廢紙。

擷自amazon.com 另外，投資時間在買彩券也是一種浪費行為。午堂認為，富人覺得浪費時間在無法控制的事情上是一種真的浪費。如果有時間的話，應該考慮可以投資其他回報率比較高的事業。無論如何，沒有任何理由讓人會有動機購買對自己不利的彩券，從中獲利的原則上只有政府，即莊家作為公益使用。

最後，午堂認為，「我不夢想人生因彩券致富」，有人說，購買彩券就像是一場比賽一場夢，所以就讓它像場比賽，中獎機率其實無關緊要。「但這感覺就像一個無法賺錢的人的想法，這是窮人唯一的夢想方式。」如果是這樣，那麼富人對彩票不感興趣是有道理的。他們意識到自己的行動能有效創造財富，而不是靠著無法控制結果的彩券，一夕之間變成有錢人。