威力彩頭獎25億 包全餐穩中大招！眾人狂勸退：別想不開

距威力彩上次開出頭獎時隔5個多月，目前已連46槓，今（23）日晚間將再開獎，頭獎上看25億元，高額獎金讓不少人躍躍欲試，決定到彩券行下注，彩券行也預期將再現集資、包牌熱。因此就有網友好奇「威力彩包牌大概要多少錢？」，問題一出立刻引發討論，不僅有內行人出面解答價錢，也有許多人勸退。

一名網友在PTT八卦版發文，指出這期威力彩有25億元，原PO好奇只要包牌買所有號碼，就能中獎，為什麼沒人這樣做？並詢問「如果包牌從1到49號全串遍大概要多少錢？如果低於25億是不是穩賺了？」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，有人迅速算出解答是「22億多」，威力彩數字共分兩區七個號碼，第一區是C38取6，乘上第二區為C8取1，總共是22,085,448，一注是100元，若包牌全餐需要22億854萬4800元。

看到金額後，不少人紛紛勸退「首先你要先有22億」、「有22億在台灣買房地產翻得快多了，還買啥樂透」、「我有22億還跟你玩這種投報超低的東西喔」。

也有人提醒投入22億，但頭獎還要扣稅20%，等於頭獎要27.5億才能打平，「如果還有另一個也中頭彩的，你馬上負債11億」、「跟你有同樣想法的，只要一個你就掰了」、「萬一不是你一注獨得就掰了，不要想不開」、「要繳一堆稅，然後有人和你分頭獎就賠死」、「台彩會說這期有五人中獎，四個是公務員」、「台彩投注標語不是有跟你說：中獎機率2200萬分之1別過度投」、「以前有過樂透好幾期沒人中，一次八人中頭彩的神奇事件」。

另外也有人表示「台彩的系統沒法做出全部包牌的，你得分開好幾家去買」、「下單都是問題了，不知道哪間投注站銀行有存那麼多錢可以幫您投注的」、「也不能這樣算，包全餐不只中頭獎，也會中二獎以下的」、「22億有把連續四個以上連號的牌給排除嗎？好像沒看過4個以上的連號耶XD」、「如果真的有人買全餐，光列印彩券出來會要多久時間啊」。