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男子威力彩包牌800元 店員不小心「失手」漏填1碼恐賠2萬

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄小港一家彩券行，有民眾上門包了800元的威力彩，第一區漏填1個碼，變成自動選號，導致店員誤給要價2萬6千多元的彩券。 本報系資料照／記者于志旭攝影（非文中彩券）
高雄小港一家彩券行，有民眾上門包了800元的威力彩，第一區漏填1個碼，變成自動選號，導致店員誤給要價2萬6千多元的彩券。 本報系資料照／記者于志旭攝影（非文中彩券）

威力彩已經46期沒開出頭彩，累積頭獎獎金上看25億元，許多民眾躍躍欲試，希望自己能成為那位幸運兒，但是高雄小港一家彩券行，有民眾上門包了800元的威力彩，第一區漏填1個碼，變成自動選號，導致店員誤給要價2萬6千多元的彩券，對帳後才驚覺錯誤，緊急在社團尋人，否則可能要賠上一個月的薪水。

根據「TVBS」報導，事件發生在高雄市小港區，本月20日晚上6點多，穿著黑衣的男子花了800元包威力彩第二區號碼，結果第一區漏填一碼，店員忙起來不小心，變成電腦選號，慘賠了2萬5千多元，威力彩的規則是第一區有38碼，要選6碼，第二區有8碼選1碼，男子第一區少選一碼，電腦自動判斷補號，配出了33組800元包牌，共26400元。

店員緊張的上臉書急尋這名男子，因為如果找不回來，基本上可能是當班人員自行吸收盈虧，等於一個月薪水就因為這個「失手」而沒了，不過網友也質疑，這麼多組，怎麼可能當下沒有發現，但店員則解釋，因為單子的大小都長一模一樣，所以就不會特別發現，如果沒找回來，店員也只能認賠，只希望買主有中超過本金能回來協助。

店員在臉書社團急尋該買主。 圖／取自臉書社團
店員在臉書社團急尋該買主。 圖／取自臉書社團

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