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威力彩獎金狂飆！萬一中25億 頭彩得主使用手冊先備起來

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩連續摃龜，民眾紛紛擠爆彩券行，期待一舉成為億萬富翁。圖／聯合報系資料照片
威力彩連續摃龜，民眾紛紛擠爆彩券行，期待一舉成為億萬富翁。圖／聯合報系資料照片

威力彩連續槓龜46期，累積頭獎獎金上25億，今（23日）晚將再次開獎揭曉，若1注獨得，單注獎金為今年最高，民眾紛紛衝買氣，還有不少人祈求財運發威，期待一舉成為億萬富翁。若幸運成為贏得頭獎的億萬獎金得主，則需致電台彩並前往專屬貴賓室洽談領獎事項。

威力彩累積頭獎高達25億，扣除20%稅金，中獎民眾可實領20億元獎金，最快可於隔天（24日）上午9點至下午5點撥打「高額兌獎專線」0800-024-500， 將由專人替你進行保密服務。

實際上又該如何領獎？幸運得主需攜帶身分證、彩券正本、匯款銀行帳戶資料前往台彩貴賓室，將由總經理蔡國基親自接待。得主若有中信帳戶，獎金可直接匯入，免手續費，但若要轉到別家銀行恐要收取高達8萬元以上的手續費，若沒有中信帳戶也可當場開新戶。

本期威力彩上看25億元，幸運得主可前往台彩貴賓室領獎，將由總經理蔡國基親自接待。 聯合報資料照片 記者曾原信／攝影
本期威力彩上看25億元，幸運得主可前往台彩貴賓室領獎，將由總經理蔡國基親自接待。 聯合報資料照片 記者曾原信／攝影

由於中獎金額實在太高，若要將大筆金額贈與他人，台彩建議最好將對方一起帶去貴賓室，避免後續的贈與稅。若事後真要贈與他人，三立新聞也報導整理以下幾個方法幫助得主節稅，謹記這些小撇步讓你輕鬆省下超過上億元。

「合資購買」要如何分錢？

本期威力彩頭獎上看25億元，許多買主集結親朋好友、公司同事合資購買，但集資購買須提出集資憑證，一般以「白紙黑字」寫下有誰集資、集資金額、出資比例等。依財稅單位先前便民的認定方式，在通訊軟體上面留下集資資訊，也可獲採用。

集資憑證十分重要，2017年就曾發生嘉市1注獨得3.92億元大樂透頭獎，但由於未先「報備」集資購買，事後派出代表去領獎後，再把獎金分給合資人，卻產生需追繳2000萬的贈與稅，後來2人提出集資證明後，財政部採信才免去這筆高額的贈與稅。

以此次頭獎上看20億元為例，若有4人合資購買卻沒報備，代表人領獎分出15億元的話，光是贈與稅就高達2.9億多元，提前報備即可免去這筆不必要的開銷。

獎金要分給老婆、小孩，會扣稅嗎？

依據稅法，一人每年的贈與稅金額是220萬，若「贈與」2500萬以下的稅率為10%，2500萬01元至5000萬的贈與稅公式為「贈與金額*15%-1250000」；5000萬01元以上的贈與稅公式則是「贈與金額*20%-3750000」。

給投注站吃紅，要扣稅嗎？

依照贈與稅標準，不論對象，皆為220萬以下免稅。

威力彩

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