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募集462人包牌威力彩 里長發文帶頭：若中獎一起平分
威力彩連續46期未開出頭獎，今日（23日）累積頭獎金額上看25億，許多民眾都搶著購買彩券，希望自己能成為獨得頭獎的億萬富翁。台中有位臉書社團版主兼里長近期發文，徵求462人以每人一百元的金額一同集資包牌，希望搶下頭獎25億，而目前人數也額滿，里長表示若中頭獎獎金一定平分，所有人一同到銀行領獎。
臉書社團「我是北屯人」的版主是台中北屯平和里里長林煜舜，他近期在該社團發文表示要徵求462人一同集資包牌威力彩，以每人一百的金額，募資46200元包第一區11個號碼，林煜舜表示有意願者採用匯款方式，並可以寫下自己心儀的數字和特別號，之後會挑選最多人選的數字。
林煜舜稱若中獎獎金一定會平分，他說「在公版上公開加上版主是公眾人物（三屆里長），不用擔心跑掉（20億能跑去哪裡），花也花不完，公平分掉」，而目前人數已經額滿，林煜舜接受「TVBS新聞」訪問時則表示若中了頭獎，將會請462位募資民眾一同去中國信託領獎。
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