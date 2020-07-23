募集462人包牌威力彩 里長發文帶頭：若中獎一起平分

威力彩頭獎已經連續45期摃龜，頭獎估上看20.8億，將挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，彩券行也表示最近包牌，集資購買情形增加不少，加上三倍券發行，買氣將更熱烈，中華民國星相學會副理事長小孟老師也揭曉了今日偏財運最強的四個星座，大家買彩券的同時也可以參考看看，說不定就由你中下大獎！

2020-07-20 09:28