「三伏天」陽氣增旺！這3生肖財氣跟著旺 想中威力彩25億不能錯過

【文‧科技紫微網】

今年是庚子年。庚金遇上子水，導致水冷金寒，整個大環境的財氣都陷入冷卻狀態。俗話說「冬練三九，夏練三伏」，隨著一年中最熱的「三伏天」到來，陽氣大旺，正好對沖流年的水冷金寒格局，這代表轉機已經來臨了！如果你在今年上半年財運不佳，賺錢辛苦，可就要抓好這個轉折點了。尤其是接下來要說的這三個生肖，入伏後將雨過天晴，時來運轉，如果想要買威力彩，成為中頭彩25億元的幸運兒，也可以參考看看，一起跟著科技紫微網來看看誰上榜了吧！

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NO. 3：牛

財富運：★★★☆☆

屬牛人在這個上半年的財運和事業運較低迷。不過，從8月中旬開始，你就會迎來一波財運的小高潮。尤其是農曆正月至二月出生的屬牛人，入伏後會有水助旺運勢。如果想在下半年開拓財路，入伏後就可以積極行動、大膽開源了。

NO. 2：龍

財富運：★★★★☆

屬龍人在入伏後正財運上漲明顯，有機會升職加薪、或因工作成功而獲得物質獎賞。職場上也會出現一些貴人，對你事業有很強的加持作用。同時，入伏後你的偏財運也會明顯上升，不論副業收入、或投資理財收入，你會獲得比上半年漂亮許多的成果。別忘了對那些在財路上引領你的人表達謝意哦，這樣財路才會更寬廣平坦。

NO. 1：豬

財富運：★★★★★

屬豬人在入伏後財運非常旺，很容易賺到大錢。正財非常穩定，偏財又有很多驚喜，是非常完美的財運。這陣子，屬豬人可以多和長輩、上司交流，能夠從他們身上獲得很多的投資資訊。這是今年難得的財運爆發期，無論是你自己有意嘗試的賺錢方式，或是他人指引的賺錢方向，都可以積極展開行動。當然還是需要做好風險評估，一方面必須量力而行，不要借貸投資，二方面也要謹防被利益沖昏頭而陷入騙局。

在這裡先恭喜這三個生肖的朋友了。其他生肖的朋友也不要著急，等到合適的時機，才去挖掘自己的財運，這樣才能一飛沖天，給自己和家人一個幸福富裕的生活。

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