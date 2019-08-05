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台中最新「大慶夜市」來囉！ 全台首座彩繪夜市8/17開幕 夜市版彩虹村新亮點

2019-08-05 13:41聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

愛逛夜市咖，照過來！台中南區「大慶夜市」即將於8/17開幕，早在規畫初期就讓不少民眾引頸期盼，這是由台中知名的「旱溪夜市」團隊經營規劃，夜市占地上千坪，從大慶車站出發，約10分鐘的步行距離可到達。周圍設計了彩繪牆，特別打造成全台首座彩繪夜市，將夜市營造得像遊樂園一樣，期待成為網紅打卡新亮點。

圖／大慶夜市Fun到嗨粉絲團
圖／大慶夜市Fun到嗨粉絲團
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大慶夜市地點在台中南區建國南路、東興路路口，附近就是大慶車站、中山醫院，交通十分便利，讓外地旅客方便到達。夜市彩繪牆放眼望去可以看見人氣小吃臭豆腐、珍珠奶茶、刈包、水果串等彩繪，以紫色調、粉色調彩繪增加可愛氣息，簡直就像夜市版「彩虹村」！超過200攤小吃準備進駐，包括據說要吃得排一小時，旱溪夜市的前三名人氣排隊名店鳳梨冰，也即將來此開攤。

圖／大慶夜市Fun到嗨粉絲團
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倒數12天，大慶夜市即將於8月17日登場，未來營運時間是每周三、六、日，從晚上六點營業至凌晨一點。由旱溪夜市團隊著手經營的大慶夜市，業者希望能拓點複製旱溪夜市的成功經營模式到台中南區來，也因為自從文心夜市收掉後，這地區就沒有比較大型的夜市，因此消息傳出後也讓台中南區、烏日地區民眾非常期待。充滿生活化氛圍的大慶夜市，讓親子家庭客或夜貓族又多了一個好去處。

圖／大慶夜市Fun到嗨粉絲團
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圖／大慶夜市Fun到嗨粉絲團
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