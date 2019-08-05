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台中「一得洋樓」重現風華　周邊復古潮流再起

2019-08-05 10:01Taipei Walker

重生後的一德洋樓是旅人熱愛的造訪景點，串聯周邊店家崛起，在一家家擁有迷人故事的美饌中，細品味蕾中的故事延續。

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★一德洋樓

坐落在北屯區的一幢洋樓建築，尚未走進即能感受到其過往肯定有段輝煌年華，而這裡就是已被列入歷史建築的「林懋陽故居」。建於1920年代，為台中2大家族林、賴聯姻之根基，整體架構保留了日治時期特有的建築風格，而後經歷眷村時代的洗禮，有了「一德洋樓」之名。至今仍保留融合閩南、日式木造、洋樓等特色，目前設有糕餅、茶餐廳、咖啡、書店等空間。

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【景點資訊】

地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

電話：（04）2233-2959

開放時間：09：00∼18：00；六日09：00∼20：00　


★剛好冰果室

台中不僅餐廳氣派，連冰品也能呈現出浮誇視覺！這家位處一德洋樓附近的剛好冰果室，以用料實在的超大份量，自開幕以來，瞬間擄獲冰迷的喜愛。尚未走進店內，便被外帶窗台旁的舊式手搖剉冰機所吸引，身為資深冰品控的老闆，為了品嚐到心中的那碗完美冰品，在充滿復古老件、童玩，以及宛如穿越時空般的氛圍中，以創意結合在地元素，將記憶中的雪花冰，在費時熬製、做工繁複的手法之下，讓旅人除了一嚐懷念的古早風味，同時兼具打卡必備饗宴。

珍珠奶茶雪花140元／於奶茶雪花冰中加入冰淇淋、奶酪、珍珠，做工繁複不甜膩，是代...
珍珠奶茶雪花140元／於奶茶雪花冰中加入冰淇淋、奶酪、珍珠，做工繁複不甜膩，是代表台中的在地味。
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【店家資訊】

地址：台中市北屯區昌平路一段31號

電話：（04）2234-0431

營業時間：12：00∼22：00


★桂蘭麵

走進崇德路巷弄間，除了一般民宅住家，還有一幢一看就知道有故事的老宅，外頭招牌上寫著「桂蘭麵」，想必是家文青餐食空間。推門而入，宛如眷村時代的路邊攤麵店，陣陣香氣自廚房飄出，耳邊同時傳來熟悉老歌旋律，讓人一股腦跌進時光隧道當中。這裡原是主理人老家，小時候常看奶奶桿麵、做麵食，便延續奶奶的口味再加入創新的做法，打造出平價傳統美食。無意間抬頭看見2樓空間，維持老屋原貌中融入有意義的藝術裝置，未來也計畫在空間中增加書香氛圍。

桂蘭滷肉麵40元（前）／費時滷製而成，經常還沒結束營業便銷售一空。蘿蔔湯20元（...
桂蘭滷肉麵40元（前）／費時滷製而成，經常還沒結束營業便銷售一空。蘿蔔湯20元（左後）／將蘿蔔整塊修邊，呈現大器的視覺。粉肝35元（右後）／用心製作，連小菜也不馬虎。
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【店家資訊】

地址：台中市北區崇德路一段503巷49號

電話：（04）2236-7710

營業時間：11：30∼14：00（ LO 13：30）、17：00∼20：00（LO19：30）


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