台中「森林綠色隧道」騎著腳踏車經過 3個優雅的S形彎道＋波浪單道

2019-07-25 19:06 聯合新聞網 文／遊妤思



騎著腳踏車，伴著徐徐微風，穿梭在森林綠色隧道中，這裡是台中的潭雅神綠園道，也是台灣名列前茅的絕美單車道。不只有療癒的綠色美景外，還有兩處非常優雅的ｓ路線和波浪單道，路程平坦好騎乘，非常適合帶著家人朋友，度過一段愜意的假日時光。

圖／平緩好騎的潭雅神自行車道，享受著微風徐徐吹拂的舒適感。擷取自台中觀光網站 分享 facebook

台中潭雅神綠園道，因為經過潭子區、大雅區及神岡區，所以才以此命名。車道全長12公里，騎乘時間約1.4小時左右，全程坡度平緩超好騎乘。同時潭雅神自行車道也是利用舊鐵道興建而成，沿路也能見到一些舊鐵道的些許遺跡，還有一些休憩平台，推薦大家可以攜帶零食餐點，騎累了也可以在旁邊野餐休息。

圖／潭雅神自行車道沿途可見到好幾個優雅的S形路線，十分特別。網友chicken_shit_lee授權 分享 facebook

圖／休息的地方。擷取自台中觀光網站 分享 facebook

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圖／單車道途中的橋樑。擷取自台中觀光網站 分享 facebook

綠園道中會經過4座橋樑，橫跨小溪及車道，騎乘的坡度較大，其他盡是被兩旁滿滿綠蔭的樹包圍的平緩單車道，整條路線幾乎都穿梭在綠色隧道之中，即便是酷熱的夏天也不覺得悶熱。沿途可見到好幾處波浪路線，包含連續3個優雅的S形彎道，以及小幅度的波浪單道，成功吸引旅人造訪，並成為IG上打卡的熱門景點。

圖／很優雅的S型單車道。網友lewisphotog_授權 分享 facebook

圖／潭雅神自行車道小幅度的波浪單道。網友chicken_shit_lee授權 分享 facebook

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潭雅神自行車道的起點位於潭子區，搭乘大眾交通運輸工具的民眾，可搭乘火車到潭子站下車，步行約10分鐘左右，即可抵達潭雅神自行車道的起點。旁邊還有iBike站點、以及便利商店購買補給品，都非常方便。歡迎大家在休閒假日之時，來到台中潭雅神綠園道，森林綠色隧道、夢幻波浪彎道等著你一起來探訪。

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圖／夜中的潭雅神綠園道。網友Deng Kaiyuan授權 分享 facebook

台中潭雅神綠園道

地址：臺中市潭子區中山路三段1-2號

電話：04-25152575

iBike臺中加工出口區站點

地址：台中市潭子區中山路二段480號