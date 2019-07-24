粉嫩花毯美炸！彰化上千朵「薑荷花」盛開超浪漫，2處免費秘境衝一波
時序入夏，週末除了衝海邊玩水，全台也有許多花季陸續展開，包括桃園上萬坪向日葵園、台東太麻里金針花季等。深受女性同胞喜愛的薑荷花進入花期，彰化溪州鄉上千朵粉紅花海隨風搖曳超浪漫，不妨趁著好天氣到彰化踩點，順路到溪州走走拍美照。
彰化溪州的薑荷花田位於鄉間小路旁，每到6月花季，大規模粉紅薑荷花浪漫盛開，搭配湛藍的天空，宛如世外桃源，近幾年吸引大批民眾前來賞花、打卡、拍美照。今年薑荷花海綻放仍舊沒讓人失望，一張張美照攻佔IG和臉書，成為中部追花秘境。
粉嫩欲滴的薑荷花原產於泰國，後來被引進台灣，其花形類似荷花，加上粉色系花色討喜，靠近聞能會散發淡淡的花清香，完全正中少女的心。台灣薑荷花的花期從6月陸續盛開到10月停止開花，喜歡薑荷花的朋友千萬別錯過有如仙境一般的粉紅地毯。
除此之外，彰化田中也有一片白色薑荷花海，清新脫俗、筆直綻放的白色薑荷花也有不少人追隨，站在花田中間隨手拍都是一張絕美仙境照。
彰化溪州薑荷花田與田中薑荷花田皆屬於私人農地免費開放參觀，請大家一起愛護環境，垃圾不落地，也千萬別隨意摘採破壞環境喲～
彰化溪州薑荷花田
地址：彰化縣溪州鄉中州路二段1333巷524號
彰化田中薑荷花田
地址：彰化縣田中鎮酪農路
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