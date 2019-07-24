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粉嫩花毯美炸！彰化上千朵「薑荷花」盛開超浪漫，2處免費秘境衝一波

2019-07-24 15:39聯合新聞網 文／陳信儒

彰化兩處賞薑荷花秘境免費開放，快趁花季衝一波。圖／IG網友_a.raw_授權
彰化兩處賞薑荷花秘境免費開放，快趁花季衝一波。圖／IG網友_a.raw_授權
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時序入夏，週末除了衝海邊玩水，全台也有許多花季陸續展開，包括桃園上萬坪向日葵園、台東太麻里金針花季等。深受女性同胞喜愛的薑荷花進入花期，彰化溪州鄉上千朵粉紅花海隨風搖曳超浪漫，不妨趁著好天氣到彰化踩點，順路到溪州走走拍美照。
彰化溪州薑荷花田粉嫩登場，免費秘境10月底前衝一波。圖／IG網友_a.raw_授...
彰化溪州薑荷花田粉嫩登場，免費秘境10月底前衝一波。圖／IG網友_a.raw_授權
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彰化溪州的薑荷花田位於鄉間小路旁，每到6月花季，大規模粉紅薑荷花浪漫盛開，搭配湛藍的天空，宛如世外桃源，近幾年吸引大批民眾前來賞花、打卡、拍美照。今年薑荷花海綻放仍舊沒讓人失望，一張張美照攻佔IG和臉書，成為中部追花秘境

粉嫩欲滴的薑荷花原產於泰國，後來被引進台灣，其花形類似荷花，加上粉色系花色討喜，靠近聞能會散發淡淡的花清香，完全正中少女的心。台灣薑荷花的花期從6月陸續盛開到10月停止開花，喜歡薑荷花的朋友千萬別錯過有如仙境一般的粉紅地毯。

彰化溪州薑荷花田粉嫩登場，免費秘境10月底前衝一波。圖／IG網友changtat...
彰化溪州薑荷花田粉嫩登場，免費秘境10月底前衝一波。圖／IG網友changtata授權
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除此之外，彰化田中也有一片白色薑荷花海，清新脫俗、筆直綻放的白色薑荷花也有不少人追隨，站在花田中間隨手拍都是一張絕美仙境照。

彰化田中薑荷花田綻放，白色花朵清新脫俗吸引不少網友追花。圖／IG網友_a.raw...
彰化田中薑荷花田綻放，白色花朵清新脫俗吸引不少網友追花。圖／IG網友_a.raw_授權
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彰化溪州薑荷花田與田中薑荷花田皆屬於私人農地免費開放參觀，請大家一起愛護環境，垃圾不落地，也千萬別隨意摘採破壞環境喲～

彰化溪州薑荷花田

地址：彰化縣溪州鄉中州路二段1333巷524號

彰化田中薑荷花田

地址：彰化縣田中鎮酪農路

彰化溪州薑荷花田粉嫩登場，免費秘境10月底前衝一波。圖／IG網友_a.raw_授...
彰化溪州薑荷花田粉嫩登場，免費秘境10月底前衝一波。圖／IG網友_a.raw_授權
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花海秘境金針花賞花IG
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