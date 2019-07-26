苗栗南庄珍貴「原民文化」一揭賽夏族的神秘面紗

印象中的南庄，總是圍繞著老街、客家文化，但其實南庄還有另一大文化資產，就是由10幾個部落所組成的原民文化。沿著苗21鄉道一路途經瓦祿、石壁等部落，一揭賽夏族的神秘面紗。

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★七分醉原住民主題音樂餐廳（神仙谷店）

開業近6年、位處神仙谷上方的原創料理，主理人法愛既是名歌手、也是從小在南庄部落長大的泰雅族人，起初在大溪、龍潭等地開餐廳，一路將成功的營運模式、好評不斷的手藝帶回家鄉展店，選在父親所留下的土地上，將部落中特有的山產，融入泰式、越式、印尼等東亞料理作法，打造出獨家的美饌。除了令人著迷的美味，鄰近瀑布的戶外座位區，也是這兒得天獨厚的秘境，而屋內多處裝飾與畫作，則是出自主理人那雙泰雅族天生美感之手。

狩獵飯50元／碗／於糯米飯上加入鹹魚，是泰雅族獵人狩獵時所準備的經典伙食，現以大眾較能接受的白米改良而成，成為鎮店之寶。 分享 facebook

涼拌荷包蛋200元／颱風葉為底，以荷包蛋、番茄、油條以及在地取材的薄荷葉，拌入泰式醬料而成，是店裡點播率第一的招牌菜。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：苗栗縣南庄鄉東河村鹿場27號

電話：（03）782-3713

營業時間：09：30～18：00





★Raisinay 山餡甜點

擁有知名飯店工作經驗的返鄉青年林孟儒，因熱愛這片土地，更熟知在地天然資源，因此以「山餡」為名，結合自身烘焙專長以及部落特有食材，端出源自山林、回饋在地的傳承口感，像是融入芭蕉、馬告、加里山紅茶於常見的甜點基底中，擁有天生味蕾的林孟儒，總能成功將食材、味覺與情感緊密地牽連在一起。坐落在石壁染織工藝園區中，不只是甜點擄獲人心，一旁由家人精心手製的藝品、陪伴成長時光的民宿，都是林孟儒返鄉串連的基礎，當然眼前大石壁的獨家美景更是無價。

黑珍珠蛋糕140元（前）／滑順的口感，於此品嚐更能體會來自山林的土地之美。拿鐵110元（後）／冰／不僅甜點滋味迷人，飲品更是水準之上的呈現。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：苗栗縣南庄鄉東河村21鄰石壁21號

電話：（03）782-1777

營業時間：09：00～17：00





★瓦祿產業文化館

坐落在知名景點東河吊橋附近的瓦祿產業文化館，其特殊的日式木造建築，展現出獨有的歷史歲月。原來這裡的前身是建於1937年的老東河派出所，在近10多年的閒置後，由地方人士與原民會改造成為文化館。為了讓泰雅族獨有的手工藝美感，能夠完美的呈現在大家眼前，文化館中展示出各式出自族人之手的工藝作品，以及老照片與舊史資料，可充分了解關於在地文化的過往，一旁還設有庭園空間，可享休憩時光。除了參觀以及深入了解在地人文，館內也有提供旅遊資訊服務，歡迎旅客前往洽詢並多加利用。

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【景點資訊】

地址：苗栗縣南庄鄉東河村5鄰78號

電話：（03）782-3050

營業時間：09：00～17：00





★老寮Hostel

身為南庄在地子弟，主理人邱星崴自大學時期便返鄉做社區營造，過程中發現地方歷史文化相當豐富，位處的南江老街一帶，不僅為原民部落中繼點，且早年盛產不少國際貿易重點作物，只是過往榮景在商業化的轉變下已消失殆盡，如今有了嘗試以全新印象，翻轉在地、讓農民有更多不同的選擇。成立「老寮Hostel」，透過背包住宿體驗以及深度旅遊的服務，未來也計劃串聯更多資源，讓旅人深刻感受不同於熱鬧老街的正港在地氛圍。

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【店家資訊】

地址：苗栗縣南庄鄉南江村22鄰南江街50號

電話：0963-937-030

Check in 16：00～21：00

Check out 11：00





★蓬萊護魚步道

用棧道、竹橋及砌石舖面相連而成賞魚步道，兼具了生態安全與自然質樸之美，以手工搬運、搭築以維持最原始的生態原貌。除了豐富的自然生態美景，部分區域還可坐在河岸邊大石上，直接欣賞魚群與美景。護魚步道依河谷交錯，不僅提供各種體型的魚隻棲息也是絕佳的繁衍地區，蓬萊溪也是苗栗縣首條封溪保育的第一座自然生態保育園區。而全長約2.4公里的護魚步道，可達七星宮或至蓬萊社區中心。

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【景點資訊】

地址：苗栗縣南庄鄉東河村5鄰78號

電話：（03）782-3050

營業時間：09：00～17：00





★嘎嘎歐岸部落文化園區（八卦力部落）

在南庄的文化之旅中，除了熟悉的客家鄉鎮，絕不能錯過的還有位於蓬萊村的八卦力部落，以賽夏語「嘎嘎歐岸」為名，是全台第一個開發的部落文化園區，也是保存賽夏族語言及傳統文化的完整部落。走進園區中，以竹材、編織、木板、石頭、浮雕等裝飾牆面與建築，盡展賽夏族日常之美。其中石造的圓形劇場，透過部落導覽等服務，可一睹傳統歌舞表演，並體驗專屬賽夏族的祭典特色。一旁的八卦力吊橋，是早期聯繫部落與外界的唯一通道，現成為旅人感受在地的拍照地標之一。

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【景點資訊】

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村11鄰8號

電話：（03）782-5865





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