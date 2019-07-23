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苗栗「豪華露營」派對氣氛超嗨！還有BBQ、熱泉池　獨立營地超放鬆！

2019-07-23 19:31聯合新聞網 文／遊妤思

圖／擷取自「LOFI_LAND自然圈農場」粉絲團

豪華露營現在全台正夯，懶惰的都市人們，只要帶著一顆辦派對的心，就能悠閒享受渡假生活！位在苗栗卓蘭的壢西坪休閒農業區的「LOFI_LAND自然圈農場」，免帶露營裝，全都包套式幫你準備好，營區還結合碳酸氫鈉熱泉池、和農場體驗，並採包廂式的營地設計，讓注重隱私的朋友們可享有獨立場域，跟三五好友好好在大自然裡放鬆。

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LOFI_LAND以圈圈為設計概念，把豪華營地劃為兩種場地：4組小圈（1組6人）以及2組大圈（一組16人），隨著揪團人數多寡還可以把圈圈合併，非常適合多個家庭或團體一起同歡！而且每圈只歡迎一組客人，不會有陌生人硬式湊組，尷尬嗨不起來的窘境。至於包套式專屬露營配備，包含了絕美的精靈帳、神殿帳、天幕、戶外風格桌椅等，並有野地炊事鍋具、美式BBQ派對烤爐等，並且可代客準備食材與早餐等，讓親朋好友們在絕美氣氛下，享受戶外料理的樂趣。

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另外，LOFI_LAND也將田園結合食農教育，大人小孩可以手牽著手踩踏柔軟的泥土，在採果與拔菜等農事活動之中，體驗一日農夫，認識友善大地的自然農法。

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LOFI_LAND自然圈農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928-691-919

露營派對早餐
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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