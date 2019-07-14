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夢幻童話風！南投新景點「海盜村」異國造景＋3D彩繪牆　還有大船開上岸

2019-07-14 16:50聯合新聞網 文／遊妤思

你還不知道暑假要去哪嗎？位在南投竹山的「海盜村景觀彩繪園區」將於7/21日正式開幕，園內擁有超多異國彩繪的造景、3D、4D彩繪、氣墊樂園、旋轉木馬等，更誇張的是還有一艘大型的海盜船，任你登船互動。每個造景都好可愛，著色乾淨不雷，夢幻童話感滿滿，「海盜村」成為這檔暑期中熱門的網美打卡點都不成問題！

圖／超大型海盜船造景，還可以登船觀看，童趣感十足。網友littlestar020...
圖／超大型海盜船造景，還可以登船觀看，童趣感十足。網友littlestar0202授權，以下皆同
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這麼可愛的造景居然沒有人發現？從竹山往鹿谷方面，悄悄建築了棟可愛小屋當招牌，用色粉嫩繽紛，童話感滿滿，粉紅色磨坊上還有海盜船長現身。這裡是位於竹山鎮東鄉路上的「海盜村景觀彩繪園區」，整個園區造景十分精緻，喜歡拍照打卡朋友一定不會失望！

圖／網友littlestar0202授權
圖／網友littlestar0202授權
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除了美美的造景外，園內還有規劃一區兒童樂園，裡面有沙池、旋轉木馬、氣墊溜滑梯、小火車等等，足夠讓小朋友開心放電，是個十分友善的親子景點。另外，海盜村裡面也有餐廳和民宿，安排個一日行程也很適合喔！而海盜村景觀彩繪園區，將於7/20日試營運，當天入園免門票，而且餐點全面9折，但目前仍在施工不對外開放，請於試營運當天在前往以免白跑一趟。

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海盜村景觀彩繪園區

地址：南投縣竹山鎮東鄉路1-67號

電話：049-2639161

時間：平日10：00-20：00／假日9：00-0：00 (每週二、三休園)

票價：

－全票：平日$150／假日$200

－優待票：平日$100／假日$150（身高100～130公分兒童及65歲以上長者）

*7/20（六）試營運當天免費

*100公分以下兒童免費鹿谷鄉及竹山鎮居民憑身份證免費

*園區附有停車場

竹山民宿網美
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