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3個月7場賽事「2019彰化縣馬拉松嘉年華」用雙腳認識家鄉

2019-07-14 08:30ShareLife分享生活

彰化縣政府於今年舉辦「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，此次活動預估將吸引海內外約4萬位選手參賽，帶動彰化運動經濟1.2億元產值。

（圖／IG@molly888666）
（圖／IG@molly888666）
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今年彰化縣政府特別結合地方特色，力推行銷在地產業，串連縣內10月至12月期間共7場馬拉松賽事辦理「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動。

（圖／彰化縣政府教育處）
（圖／彰化縣政府教育處）
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彰化縣長王惠美表示，彰化要打造運動縣，希望成為一個健康城市，所以縣府近年致力於推廣運動，彰化縣從10月到12月有七場馬拉松賽事，場場都精采，有與產業結合、有與親子結合，還有地方人文風情及社團總動員，讓來參加馬拉松的朋友們能夠體會到彰化縣民都非常熱情，體會田野的風景和彰化產業的好。

（圖／彰化縣政府教育處）
（圖／彰化縣政府教育處）
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王縣長指出，這次為大家安排七場非常有特色的路跑活動，「社頭織足盃超半程馬拉松」最主要因為我們有非常多的衣服和襪子製作的地方就是在社頭，而「田中馬拉松」沿路有很多社區民眾在歡迎大家，還有美麗的田園風光在等大家，「戀戀二水 跑水馬拉松」則可以到八堡圳涉水跑馬，也是全國唯一有跑水的馬拉松，「員林獅子盃路跑」的員林是蜜餞的故鄉，「Formosa樂活盃彰化親子路跑」適合親子一起來參與活動，「二林伯立歐蕎麥馬」結合公益，最主要為了建造伯立歐家園，所以透過路跑活動來增加募款經費。

參加「鹿港馬拉松」還能到鹿港看古蹟和博物館，彰化還有很多的人文風情、特色景點，歡迎大家來趟在地的輕旅行，一起親近彰化、瞭解彰化，希望把彰化的好、彰化的美行銷出去。

（圖／彰化縣政府教育處）
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馬拉松鹿港博物館

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