親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

旺角衝突夜！九龍反送中，港警「包抄清場」的流血衝突

台中打卡新秘境！絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻　漫步雲端＋吹涼風舒壓聖地

2019-07-08 13:59聯合新聞網 陳信儒

台中絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻！圖／IG網友minier0824與mago751...
台中絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻！圖／IG網友minier0824與mago751017授權
分享
大自然特殊景觀「天空之鏡」是許多遊客造訪澳洲、玻利維亞列為必朝聖的絕美景點之一，最近在台灣也有類似天空之鏡的新打卡秘境！台中「寶藏莊園」是位於酒桶山的複合式餐廳，園區周邊因為擁有豐富的天然景觀優勢，宛如置身仙境一般夢幻。而最受到熱議的就是餐廳的玻璃屋頂設計，隨手一拍宛如天空之鏡般的錯覺，絕美的網美照已經一張又一張攻佔IG啦～
台中絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻！圖／IG網友minier0824授權
台中絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻！圖／IG網友minier0824授權
分享

寶藏莊園餐廳販售無菜單料理和飲料，潔白、簡約又充滿文青風格的裝潢不管是朋友聚餐，還是姐妹掏一起逃離都市喧囂，都能找到屬於自己的舒壓空間。除了餐飲部份，寶藏莊園還有經營「星空帳篷住宿」，一到夜晚，抬頭就能看到星星堆滿天，吹著夏夜晚風非常舒服浪漫，非常適合小情侶享受兩人世界。

台中寶藏莊園周邊擁有豐富自然景觀，非常適合放空拍美照。圖／IG網友mago751...
台中寶藏莊園周邊擁有豐富自然景觀，非常適合放空拍美照。圖／IG網友mago751017授權
分享

寶藏莊園是以貨櫃屋為基底打造而成，將近一半的空間以落地窗設計引進自然天光，享受森林系景觀之餘，還能感受到溫暖的陽光包圍。園區最大的亮點則是有如天空之鏡般的玻璃屋頂。不少遊客坐在玻璃屋頂上乘涼拍美照，一邊遠眺森林美景，一邊吹著涼風，不管是白天或是晚上都有不同的感受，成了週末逃離城市喧囂的夢幻秘境。

寶藏莊園地址：

台中市太平區山田路長青巷23-1號

入園請預約

台中寶藏莊園除了販售餐飲外，還有經營「星空帳篷住宿」。圖／取自寶藏莊園臉書粉專
台中寶藏莊園除了販售餐飲外，還有經營「星空帳篷住宿」。圖／取自寶藏莊園臉書粉專
分享
被樹群包圍的台中寶藏莊園宛如森林系秘境。圖／取自寶藏莊園臉書粉專
被樹群包圍的台中寶藏莊園宛如森林系秘境。圖／取自寶藏莊園臉書粉專
分享

秘境美景無菜單貨櫃屋文青
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

彰化員林「經典路線」尋找充滿人情味新風貌

2019-06-29 11:07

彰化５家「主題餐廳」超美水管屋牆、綠色迷宮太好拍！

2019-06-23 10:00

台中渡假旅店「獨角獸主題房」超可愛粉紅系打卡房

2019-06-23 08:00

台中艾菲爾文化旅店，特色房型親子、情侶都適合！

2019-06-21 21:00

神秘浪漫夜景！到台中「覓覓基地」一覽沙鹿仙境美

2019-06-20 22:00

超萌「蘋果屋」內部大公開！ 福壽山農場露營完整設備搶先看+睡在星空滿屋下

2019-06-19 14:28

6/15起快閃台中！《玩具嘉年華期間限定店》四大亮點曝光搶先看

2019-06-14 17:58

帶你趴趴造！「限時文化專車」走訪台中各地特色景點

2019-06-09 10:00

端午連假去哪玩？台中兩天一夜輕旅行保證讓你滿載而歸！

2019-06-04 18:27

彰化最大公園暗藏玄機？ 空拍機拍到雙心池塘！

2019-06-03 21:15

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6/7開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

給自己一個呼吸假吧！享受「南投日月潭」療癒環湖美景

2019-05-31 15:30

連假輕旅行！苗栗「南瓜隧道」結實纍纍的南瓜模樣超古錐！

2019-05-31 12:44

全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58

2019鹿港慶端陽光影饗宴 夜間花燈拍照懶人包

2019-05-30 15:23

塗鴉滿滿！台灣十大鬼屋「千越大樓」變成台中超夯的打卡點

2019-05-28 19:00

苗栗三義「舊山線鐵道自行車」一日遊 勝興車站、龍騰斷橋、賞桐趣

2019-05-28 08:04

1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美　端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00

繽紛魯冰花海正美！台中「福壽山農場」夏日露營這樣玩

2019-05-26 13:12

綠川水岸旁新亮點！全家超商以「日式風貌」重新亮相!

2019-05-26 09:00

可愛蘑菇屋＆樹屋！ 苗栗夢幻莊園「蘇維拉」 讓人一眼就愛上

2019-05-23 11:03

房間內賞極光！台中超浮誇旅館大玩35種情境主題 連海洋世界、魔法學園也搬進房！

2019-05-22 14:40

台中「藍色公路」在波浪山路上賞城市美景！

2019-05-19 15:00

全台最早的「繡球花」在苗栗！五顏六色掀起浪漫打卡風波

2019-05-18 21:00

彰化花壇虎山巖「金針花海」盛開中！賞金針花不必跑花東

2019-05-18 10:00

2019彰化員林「大明里蜀葵花海」美不勝收！

2019-05-12 10:00

苗栗也有綠石槽！ 「苑裡沙灘」期間限定美景 像是灑滿了抹茶粉般美麗

2019-05-08 17:09

2019台中火紅「鳥人創意旅店」 原始洞穴房最熱話題！

2019-05-08 14:50

綠色瀑布不再開放！農作物遭踩踏破壞　地主插牌公告：私人土地，請勿入園內

2019-05-05 18:21

超仙綠色瀑布！台中夢幻秘境　越橘葉蔓榕攀滿的小山坡

2019-05-04 16:30

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-30 14:00

走進樹林森呼吸！台中潭子新田登山步道 登聚興山-台灣小百岳40號

2019-04-29 10:03

來個公車輕旅行！台中好好玩「台中商圈」一日遊

2019-04-25 11:07

西部海線鐵道的濱海一日旅 賞風車看海浪吃麵包

2019-04-25 08:01

【2019桐花】彰化賞桐景點「藤山步道」桐花綻放中！

2019-04-24 09:00

綠野仙境！早上賞桐花、夜裡探訪點點螢光　苗栗５處浪漫景點推薦

2019-04-19 21:00

夢幻農場登場！「苗栗一日旅遊」不只賞花讓你走進童話裡！

2019-04-16 18:17

巨大貓頭鷹歡迎你 ！台中「樂樂書屋」舒適的森林系閱讀空間

2019-04-16 11:14

超狂！台中「鳥人創意旅店」帶你入住沙漠、地窖和海底洞穴

2019-04-16 09:00
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業！150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

泰迪熊艦長現身台南 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 14:38

環島之星史上最大調整 Hello Kitty觀光列車新裝首航

2019-07-03 11:25

金門孔雀為患 一隻六百收不完

2019-07-02 11:40

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶

2019-07-02 19:35

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 18:00

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 16:00

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-04 09:36

花蓮秘境景點一日遊！同場加映：花蓮復古日式料理＆甜點店

2019-07-04 11:01

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 17:00

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

市集迷有福了！新型態藝術市集綠美丘7月5日台中登場

2019-07-04 12:01

高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常

2019-07-05 13:07

夏日夜晚好去處 花蓮「海或瘋市集」一連7天熱鬧登場　

2019-07-01 11:35

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-29 13:00

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 18:00

揮汗如雨的酷暑快來沁涼一夏！宜蘭國際童玩節+最新打卡景點彙整

2019-07-04 17:44

拍仙照就趁現在！武陵農場繡球花大爆發 花期只到7月底

2019-07-02 17:55

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 11:40

一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 10:48

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 14:20

走進100種顏色裡 「100 colors光譜漫遊展」7月12日開展

2019-07-05 19:00

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:38

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-07 09:30

影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿

2019-06-29 22:00

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

林口大峽谷、彩虹柱 異國fu

2019-07-05 13:02

大太陽體感溫度飆高42度 桃園公園戲水整天人潮

2019-07-07 14:10

漸層牛奶色超美！宜蘭龜山島「海底溫泉」特殊火山地貌

2019-07-04 18:25

不用跑到花蓮！宜蘭「泛舟景點」水流湍急更刺激　夏日消暑一日遊

2019-07-05 19:19

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 21:30

暑假帶你這樣玩！全台「七月旅遊活動月曆」大人小孩玩得盡興

2019-07-05 09:00

抱著超級英雄抱枕睡 50款新品全台首賣「漫威80周年快閃店」7/12開幕

2019-07-05 15:26

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-29 11:10

真正秘徑在這！「蘇花公路」7種玩法 能看到最美風景

2019-07-05 10:00

全球獨家超萌景點！走進台南安平「遇艦泰迪熊」夢幻天堂

2019-07-06 12:01

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top