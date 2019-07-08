台中打卡新秘境！絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻 漫步雲端＋吹涼風舒壓聖地

2019-07-08 13:59 聯合新聞網 陳信儒



台中絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻！圖／IG網友minier0824與mago751017授權 分享 facebook 大自然特殊景觀「天空之鏡」是許多遊客造訪澳洲、玻利維亞列為必朝聖的絕美景點之一，最近在台灣也有類似天空之鏡的新打卡秘境！台中「寶藏莊園」是位於酒桶山的複合式餐廳，園區周邊因為擁有豐富的天然景觀優勢，宛如置身仙境一般夢幻。而最受到熱議的就是餐廳的玻璃屋頂設計，隨手一拍宛如天空之鏡般的錯覺，絕美的網美照已經一張又一張攻佔IG啦～ 台中絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻！圖／IG網友minier0824授權 分享 facebook

寶藏莊園餐廳販售無菜單料理和飲料，潔白、簡約又充滿文青風格的裝潢不管是朋友聚餐，還是姐妹掏一起逃離都市喧囂，都能找到屬於自己的舒壓空間。除了餐飲部份，寶藏莊園還有經營「星空帳篷住宿」，一到夜晚，抬頭就能看到星星堆滿天，吹著夏夜晚風非常舒服浪漫，非常適合小情侶享受兩人世界。 台中寶藏莊園周邊擁有豐富自然景觀，非常適合放空拍美照。圖／IG網友mago751017授權 分享 facebook

寶藏莊園是以貨櫃屋為基底打造而成，將近一半的空間以落地窗設計引進自然天光，享受森林系景觀之餘，還能感受到溫暖的陽光包圍。園區最大的亮點則是有如天空之鏡般的玻璃屋頂。不少遊客坐在玻璃屋頂上乘涼拍美照，一邊遠眺森林美景，一邊吹著涼風，不管是白天或是晚上都有不同的感受，成了週末逃離城市喧囂的夢幻秘境。

寶藏莊園地址：

台中市太平區山田路長青巷23-1號

入園請預約