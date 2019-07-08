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全台唯一「獨角獸主題房」在台中！住一晚送一晚禮遇搶購中

2019-07-08 08:00ShareLife分享生活

怎麼可以這麼可愛！滿滿的獨角獸週邊圍繞在房間裡，台中「芭蕾城市渡假旅店」這個夏天要用粉色泡泡席捲中台灣，最高優惠「住宿一晚贈送一晚」的禮遇護照也限量開賣囉，旅遊、party千萬別錯過。

（圖／台灣旅行趣）
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早上一睜開眼就是滿滿的獨角獸，從床單，抱枕、牆壁、房門，甚至洗澡都有超大獨角獸坐騎陪伴，僅此一間的「307獨角獸主題房」，你準備好度過這夢幻的一晚了嗎？

（圖／台灣旅行趣）
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「307獨角獸的美好時光」

高貴~美好~純潔又永恆不變，是獨角獸象徵;義無反顧的勇氣，守護愛情且忠貞不二特質;優雅浪漫如芭蕾-永恆美好似獨角獸，此刻相遇~就是最美好的時光！

（圖／台灣旅行趣） ▲大面打卡牆，一進旅店就要給你最夢幻的歡迎
（圖／台灣旅行趣） ▲大面打卡牆，一進旅店就要給你最夢幻的歡迎
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲從床上到沙發給你滿滿的獨角獸
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（圖／台灣旅行趣） ▲可以下水的獨角獸坐騎，大人小孩都能開心玩
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲牆上也有特別挑選的獨角獸雕塑，每個角落都是拍照點
（圖／台灣旅行趣） ▲牆上也有特別挑選的獨角獸雕塑，每個角落都是拍照點
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跟隨獨角獸的浪漫氛圍，【芭蕾城市】還在這個月推出了「獨角獸的美好時光-芭蕾禮遇護照」，除了住宿可以集點兌換獨角獸限定商品外，最高還可兌換「全房型住一晚送一晚」的超級優惠，入住前買一本都划算啊！(優惠詳情請見文末)

（圖／台灣旅行趣）
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獨角獸主題房外，【芭蕾城市】其他房型也一點都不遜色，隱蔽性十足的旅店結構卻能做到「一房一庭園」的精緻設計，隨時圍繞在四周的綠意除了放鬆心情外，也讓住宿體驗的渡假感十足。

（圖／台灣旅行趣）
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設計概念來自瑞士阿爾卑斯山滑雪渡假木屋的「303格林德瓦」，直接在室內呈現大氣的尖頂與木質橫樑，主牆面由土耳其銀灰洞石襯托，上方銀色金屬超大型吊燈，氣派豐富的層次下透出細膩的質感，延伸至整個空間的植栽在冷要質感中透進綠意。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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復刻義大利山城石穴風貌的「209馬泰拉」，用多道圓形拱門給整個空間的主題做串聯，米黃的主色非常溫暖舒適。特別的是將圓形的石造浴缸作為整個空間的中心，大面積的自然採光讓房間充滿清透的空氣感，在樸實穩重中又可以看到對細節的精緻講究。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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精緻的雕紋與華麗的裝飾是「106情迷巴洛克」最吸引人的地方，宮廷式的石柱與古典風格家具讓整個房間充滿神秘的奢華感，最療癒的是，這間房推開門就直接抵達庭院，真的很舒服。

（圖／台灣旅行趣）
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「109巴黎公主」是芭蕾城市在訂房資料統計中，女孩指定率最高的房型，才一進門就完全了解原因了。大面的淺色石材營造出大氣高雅的印象，而馬賽克壁畫、木馬又增添了一點童趣夢幻感，尤其是臥室氣派的公主床配上大面窗，一覺醒來真的有身為公主的錯覺呢！

（圖／台灣旅行趣）
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「獨角獸的美好時光-芭蕾禮遇護照」專案內容：

專案日期:2019/06/15~2019/12/31止

每本售價$1,000元(優惠價值超過30000元)


-集點-免費換贈品

3點免費贈送-獨角獸抱枕或玩偶鑰匙圈

5點免費贈送-獨角獸三入化妝包組

10點免費贈送-Q版獨角獸存錢筒

15點免費贈送-獨角獸三入化妝箱

20點免費贈送-獨角獸珠寶盒

（圖／台灣旅行趣）
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(更多優惠方案，歡迎至粉絲團查詢)


【芭蕾城市渡假旅店 VillaBallet】

地址：台中市南屯區向上路三段221號

電話：04-23832888

營業時間：00:00~24:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2Y9MeOk

預約訂房：https://bit.ly/2X1Mr4D


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