彰化員林「經典路線」尋找充滿人情味新風貌

員林全新觀光市集登場，將許多有想法的創業青年聚集在此，讓我們從在地視角出發，拜訪充滿人情味的特色景點與店家。

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★員林車站＆員林觀光市集

為配合鐵路高架工程，員林車站於2014年重新設計完成，以員林鎮名產蜜餞代表的酸甜滋味為概念，打造出充滿戀愛氣息的車站。為此，還特別邀請日本藝術家草間彌生為車站量身打造公共藝術品，可愛的高跟鞋一展出，讓員林車站充滿浪漫風情，成為「最想戀愛的車站」。車站旁的北側廣場原本是停車場，今年3月規劃成嶄新的觀光市集，美食攤位都是在地經營，重複性低，也有適合小朋友的氣墊遊戲區，應有盡有。

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【景點資訊】

地址：彰化縣員林市民權街55號

電話：（04）832-0544

營業時間：06：00∼24：00





★北門肉粽

祖傳三代開店迄今已經超過1甲子，始終遵循古法，肉粽僅使用糯米、豬肉、蝦米與油蔥等主要食材製作，選用田中米和古坑竹葉，採生米水煮的方式，粽葉香氣足，糯米口感紮實香Q可口，彈性佳不過油，樸實的古早味，只要吃過一次，必定讓你念念不忘。肉粽外型為菱角狀包法，與一般肉粽的三角形略為不同。

肉粽35元／顆／北門肉粽獨家菱角形狀，搭配店家自製的黑白醬料，風味更佳。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：彰化縣員林市靜修路31號

電話：（04）834-1028

營業時間：09：00∼22：30





★員林公園

位在員林市公所對面的員林公園，時常舉辦裝置藝術展覽，去年因應狗年，在公園內擺放狗狗造型模型，今年再以豬年為主題，成為市民假日的好去處。公園內林蔭濃密，涼亭、荷池、小橋相映成趣，還有縣定古蹟興賢書院，主要祭祀文昌帝君，是昔日員林鎮的文教重地，書院內提供看書的好環境，現今則為市民休閒、運動的最佳去處，更是避暑勝地。

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【景點資訊】

地址：彰化縣員林市三民街





★晨陽文旅 蜜城酸甘味

員林曾是蜜餞王國，為了喚回人們記憶中的酸甘味，晨陽文旅打造彰化第一家文創旅店，以蜜餞為概念，呈現充滿戀愛氣息的旅宿空間。館內房型皆以蜜餞水果命名，例如自然梅系列、金桔品系列、芒裡閒系列等；更特別的是飯店特別邀請廣告設計系學生為房間創作主題牆飾，房間走廊也不定期展出藝術創作，下次到彰化玩別錯過唷！

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【店家資訊】

地址：彰化縣員林市中山路一段382巷3號

電話：（04）839-6655

check in：15：00

check out：11：00





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