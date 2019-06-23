台中渡假旅店「獨角獸主題房」超可愛粉紅系打卡房

編輯：@ReadyGo

位在南屯區的芭蕾城市渡假旅店，是台中相當別緻的汽車旅館，有別於舊式摩鐵經營思維，在這三年來強調「品牌經營」的態度，已成功轉型成為城市型渡假旅店，多樣化的房型與服務，反倒接納更寬廣的旅客，暑期前推出全新主題企劃「獨角獸的美好時光」，主打粉紅閨蜜網美族群，在充滿可愛獨角獸的客房內，用力拍照打卡。

代表高貴、美好、純潔及永恆的獨角獸，是許多人心中夢幻的寵物，猶如電影「獨角獸之店（Unicorn Store）」 所描述的核心價值一樣，你需要一個在離開現實之外且陪你成長的心靈夥伴，牠亦代表著你美好的初衷；如同旅行的意義一樣，生活賺錢辛苦之餘，把錢換成一次美好得回憶，讓回憶成為永恆的支持動力。

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跳脫過往汽車旅館房內企劃，除把隱藏在客房內的主題場景延伸到戶外，繪製近四米高彩繪牆，湖畔展翼的雪白唯美獨角獸，就先佔掉你的手機相機記憶體大半。

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拍攝者建議站在獨角獸彩繪牆正前方人孔蓋上，視角較為平均。

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車庫房多為主題特色房型，這次更進化且完美融入夢幻的獨角獸，「主題房內的主題房」，這樣的企劃相當少見；進門插入房卡後，滿滿的夢幻迎面而來，床頭27隻超Q版獨角獸牆，可愛度爆表，床面上毛巾布材質的帥氣獨角獸床飾巾，更別說貪睡在枕頭前方的微胖獨角獸，粉嫩到不行。

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床邊規劃了唯美獨角獸打卡牆，14片六角形飾版圍繞著三隻獨角獸，白磚牆更讓房內充滿著歐洲莊園風格，整體氛圍更是和諧舒服，而旅店表示除了大力歡迎閨蜜一同台中旅行住宿之外，房間亦可加床供親子客群入住，房型試賣期間，曾有家庭入住，大受小女孩喜愛，驚喜聲不斷。

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浴室除了與客房大小一比一之外，超大浴缸也是亮點，入口旁擺放了可愛的大型獨角獸造型泳圈，也有等比縮小的獨角獸充氣杯墊，一大一小相呼應相當討喜，泡澡時載著飲料的小獨角獸漂浮在身邊，放鬆自在享受人生，暫忘惱人瑣事，或是好好的享受一家人泡澡的歡愉美好時光。

芭蕾城市渡假旅店本次針對全台唯一獨角獸主題房，亦推出系列專案優惠活動，專案日期:2019/06/15~2019/12/31止

住宿與休息接贈送禮遇護照乙本 (最高價值超過NT$30,000)

詳細活動資訊詳見官網：https://www.villaballet.com/rooms.html?id=14#

https://www.villaballet.com/rooms.html?id=14#

芭蕾城市渡假旅店

地址：台中市南屯區向上路三段221號

網站：芭蕾城市渡假旅店

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