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台中艾菲爾文化旅店，特色房型親子、情侶都適合！

2019-06-21 21:00聯合新聞網 ReadyGo出發前

編輯：Zona@ReadyGo、John@ReadyGo

台中這幾年來成為台灣旅遊的好選項，地大、路大、店大且物價適中，不斷進化的設計風格與創意甚至能引領台灣，在國內外遊客不斷激增下，旅館相繼開幕，其中汽車旅館在空間、隔音、設計…等，高ＣＰ值優勢上，更是開車旅遊住宿的最佳選擇，這次走訪鄰近台中三井outlet Park的艾菲爾文化旅店＿Affair，正是CP值滿滿的一間汽車旅館！

圖/Zona@ReadyGo
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艾菲爾文化旅店，地點位於梧棲區台中港附近，有別於鬧區喧囂，讓旅客有更寧靜隱私的住宿休息空間，台中海線的汽旅不多，艾菲爾文化旅店是其中相當具特色的一間摩鐵，許多遊客在欣賞完高美濕地後，選擇到這裡梳洗休憩片刻再前往靜宜大學看夜景喝咖啡，而在台中三井outlet Park開幕後，更提升了他的優勢，今年暑假台中三井outlet Park冰宮將開放，屆時更適合親子台中兩天一夜的行程規劃。

圖/Zona@ReadyGo
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艾菲爾文化旅店外觀採南洋度假風格，搭配許多熱帶植栽點綴，搭上近港的海風吹拂，白天豔陽或夜晚燈光營造，都令人放鬆。

圖/Zona@ReadyGo
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寬敞的車道，左右會車也相當輕鬆，獨立車庫不需要再排找車位，專屬電梯 (部份房型)讓這次行李不少的我也省了力氣，汽車旅館通常在玄關都有送餐台，餐點送到時即會通知。

圖/Zona@ReadyGo
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軟硬適中的床最棒

「古堡莊園」是艾菲爾文化旅店中較為穩重的房型，歐式的空間設計搭配貴氣的紅色沙發與被單，電視牆面採古堡設計，鏡牆前的貴妃椅是看電視的良伴，床前紅沙發有著完美的深度，盤著腿吃宵夜看電視真是自在的組合啊！

圖/Zona@ReadyGo
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軟硬適中的床最棒，艾菲爾挑的應是大眾都能接受的程度，通常一張床的好壞的評斷就在於「好入睡且起床不會腰酸背痛」，這個結論是我隔天早上給的，還算中肯吧；兩組枕頭，軟硬各半，白色給習慣平躺睡的人，紅色基本上是靠墊，但側睡的人也相當適合，我喜歡頭陷下去的感覺，所以今晚翻白色枕頭的牌子。

戶外的室內庭院造景讓房間有著相當棒的採光，發呆搖椅搭配旁邊的小水池設計，你的台中旅行其實不用安排太多行程，留一點時間放空，或是靜下來閱讀，不要每次搞得放假比平日累，讓腦子輕鬆一下唄。

圖/Zona@ReadyGo
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圖/Zona@ReadyGo
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「細心度，看浴室」，是我多年來的經驗，從龍頭是否有水痕、乾濕玻璃是否有水痕…等，而其中一項就是看備品，先撇開房務人員清潔細心與否，飯店究竟怎麼看待才是真。提高備品成本，採用曾獲英國美妝奧斯卡獎，本土天然沐浴品牌歐萊德，讓我對艾菲爾文化旅店相當讚賞，壁掛填充式的設計，好看之餘，也與一般汽旅小包裝來的環保些，洗後氣味舒適放鬆，潔淨感也相當好。

圖/Zona@ReadyGo
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如市面上汽旅車庫房的規劃，浴室與臥房採１：１大小配置，艾菲爾文化旅店浴室為長型，將泡澡獨立一區，採磚砌浴缸而非一般成型浴缸，側邊按鈕啟動後為「氣泡式按摩」相當舒服，搭配燈光或旅店提供的沐浴鹽，讓情緒也能好好放鬆，上方亦有SPA衝擊水柱，浴缸衛生度是不用擔心，不像古早循環式按摩浴缸常會積垢，新式氣泡式按摩浴缸則解決了這個問題，許多情侶夫妻來汽車旅館泡個湯且好好休息一下，釋放平時生活壓力。

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早晨的艾菲爾是溫暖的，館內人員會向你道聲早安，中西式自助早餐很夠吃，畢竟我不是要求餐餐滿漢的人。空間環境簡單乾淨，咖啡豆新鮮順口，我的早餐就非常完美了。

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米奇控別放過

你若問我有沒有「特別」一點的房型？「米奇車廂」就是艾菲爾吃遍老中青三代的超強主題房，進門三個大米奇就足以讓小孩狂奔，鮮豔的配色帶出房內的活潑風格，小孩好放電，但爸爸看到車廂手把應該會想歪XD，浴室也採一貫大坪數規劃，親子、情侶各類型都適合。

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東方玫瑰

低調簡約風格，整體的用色、擺飾以玫瑰為主軸設計，高貴的美感相當雅緻，浴室的設計也呼應著玫瑰主題，喜愛邊泡澡邊拍照的朋友，這粉紅花朵浴缸將是妳最完美的襯景。

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魔幻海洋

以海洋色調為主意象，床頭背板的異次元方塊，讓空間立體感加倍，大理石紋茶几，搭配主燈色的投映，讓魔幻的風格延伸，你可以大肆悠遊在這片海洋，想受無拘束的自由空間。

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比起飯店，推薦大家來住汽車旅館，除了隱密性較高外，有獨立車庫，省去找車位的麻煩，空間相對來說也更寬敞，汽旅不只適合情侶入住，更適合親子出遊，小孩子能在房間裡奔跑、玩耍，不受侷限，也不怕隔壁房客嫌，更重要的無非就是超大浴缸，一家人全泡進去不是問題，在享受泡澡的放鬆同時，更體驗天倫之樂！而情侶一起共浴，也能享受浪漫的氣氛！以價格來看，汽旅的價格也相對合理，CP值相當高，絕對是出遊的最佳選擇！

官網：艾菲爾文化旅店

訂房連結：https://ready2go.pse.is/GQP76

延伸閱讀>>走進樹林森呼吸！台中潭子新田登山步道，登聚興山-台灣小百岳40號

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