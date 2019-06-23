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彰化５家「主題餐廳」超美水管屋牆、綠色迷宮太好拍！

2019-06-23 10:00ShareLife分享生活

餐廳的風格特色，也成為現今消費者首要考量的條件，是否適合親子同遊，還是空間上的舒適程度都成為考慮的重點，這回帶你來認識彰化５間超有特色的主題餐廳，讓你不只能夠填飽肚子，手機相機也可以拍得滿滿滿！

（圖／IG@graceyang1116）
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探索迷宮歐式莊園餐廳

「探索迷宮」是彰化熱門的親子餐廳，有廣大的草坪及親子遊樂設施，多處充滿異國浪漫氣息的造景，除了擁有季節性的落羽松大道，最大特色就是那綠意盎然的迷宮！戶外空間很大，可以讓你拍滿一整個下午，而且這裡還有提供給新人拍攝婚紗呢。


【相關資訊】

探索迷宮歐式莊園餐廳

店家地址：彰化縣和美鎮東谷路47-75號

店家電話：04-7354126

營業時間:週二～週五11：00 - 18：30，週六～週日9：00 - 21：00(星期一公休)

（圖／IG@yayaao130）
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別有洞天HOLES水管主題餐廳

以水管屋為主題的異國餐廳，大大的水管不僅造型吸睛，還能坐進水管裡享用餐點，是個很特別的用餐經驗，綠地草皮空間被四周繽紛的水管屋包圍，這裡好拍程度直達滿點！


【相關資訊】

別有洞天HOLES水管主題餐廳

店家地址：彰化縣花壇鄉花橋街25-16號

店家電話：04-7874518

營業時間：週二至週日09：30 - 19：30（週一公休）

（圖／IG@rueimeiwang）
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甜點實驗室

隱匿在巷弄內，由鋼鐵工廠變身而成的甜點工廠，沒有招牌指引，是一個很低調的甜點天堂，店內挑高空間和輕工業風設計非常吸引人，寬敞的空間不只很好拍，甜點實驗室還擁有起司遊戲屋和超大沙坑，讓小朋友可以盡情在裏頭玩耍唷。


【相關資訊】

甜點實驗室

店家地址：彰化縣鹿港鎮鹿和路二段262巷52號

店家電話：04-7778808

營業時間：二~五 11：00 ~ 19：00 六、日及國定假日9:00~19:00(每周一公休)，每月最後一周星期一、二公休。

（圖／IG@pinanxie）
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小蔡的All Blue-公仔主題餐廳

由貨櫃屋組合而成的公仔主題餐廳，裡面提供數十坪收藏空間，36座大型收藏櫃，1000多個動漫模型公仔，包含海賊王、鋼鐵人、皮卡丘、瑪莉兄弟、七龍珠、火影忍者...知名動漫等等，讓用餐消費的客人可以免費欣賞，真的是要讓動漫迷和公仔迷失心瘋了！！


【相關資訊】

小蔡的All Blue-公仔主題餐廳

店家地址：彰化縣和美鎮和厝路一段216號

店家電話：04-7552256

營業時間：11：00 - 14：00 , 17：00 ~ 21：00 (周一公休)

（圖／IG@sharelife.tw）
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喜喜茶室

在員林屹立不搖多年的店家，一講出來就聯想到「喜喜茶室」，外觀有著很民國初期的感覺，讓人覺得新潮有趣，而裏頭的復古裝潢加餐點，更體現香港地道的飲食文化，重點價格也很親民啦，喜歡港式美食的大家別錯過囉。


【相關資訊】

喜喜茶室 She She Tea

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

店家電話：04-8368777

營業時間：週一～週五11：30 ~ 0：00／六日11：00 ~ 0：00

（圖／IG@jjkjjk5sk）
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（圖／IG@163.23）
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主題餐廳甜點歐式

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