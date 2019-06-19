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超萌「蘋果屋」內部大公開！ 福壽山農場露營完整設備搶先看+睡在星空滿屋下

2019-06-19 14:28聯合新聞網 文／遊妤思

圖／林古太太親子旅遊誌授權提供(以下同)
圖／林古太太親子旅遊誌授權提供(以下同)
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日前全台最夯、在露營界引發話題的福壽山農場「巨型蘋果屋」，因為獨特造型在網路上引起熱烈討論的蘋果屋，目前已有網友前往體驗並分享蘋果屋內部設備。究竟適合幾人入住？有沒有把傳說中的星空搬進屋裡呢？讓我們一起來看看這處台中最新熱門打卡點「福壽山蘋果屋」內部大公開！

大型的蘋果屋可入住2大1小。圖／摘自福壽山農場粉絲團
大型的蘋果屋可入住2大1小。圖／摘自福壽山農場粉絲團
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圖／林古太太親子旅遊誌授權提供
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福壽山農場園區內原本的貨櫃屋因過於老舊於今年原地改建為露營蘋果屋，官方表示一間蘋果屋可容納2大1小的旅客入住，適合情侶夫妻或小家庭。據網友「林古太太」分享的露營紀錄圖片來看，打開蘋果屋的門先映入眼簾的是小階梯，小階梯上就是可以鋪睡墊的平面，屋內還有畫家親手繪製的螢光畫，關燈之後牆上的手繪螢光壁畫會亮起來，每間蘋果屋設計顯示不同的螢光圖案，有鯨魚、美人魚、海豚等，讓人猶如躺在星空下或進入海底世界，入夜後可以躺在屋內盡情欣賞奇幻般閃閃動人星空！

圖／林古太太親子旅遊誌授權提供
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圖／林古太太親子旅遊誌授權提供
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蘋果屋內的另一角有個白色的門，進入後有完整的衛浴，如馬桶、洗手台以及通風設備，造型紅、白、黑色系與蘋果屋本身相呼應，入住民眾可以不必跟其它人共用衛浴，自在地在蘋果屋裡享用獨立私密空間。

圖／林古太太親子旅遊誌授權提供
圖／林古太太親子旅遊誌授權提供
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蘋果屋以「露營概念」做為設計，建議民眾事前自己準備睡袋，或是向園區租借棉被、枕頭以及盥洗用品。至於蘋果屋到底能住幾人呢？網友林古太太表示當天包括她在內共有2個大人和2個小朋友入住，但她認為蘋果屋的空間大小比較適合情侶，與官方建議的小家庭入住理念相符。不過在她實際入住體驗後分享心得是「有體驗過就好了」，對於蘋果屋入住價格平日為2800元，假日是3500元，就一般來說這樣的露營房價不算是便宜的價位。

「福壽山農場」

露營蘋果屋價格：平日2800元、假日3500元

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：0800-073999

露營賞花貨櫃屋熱門打卡

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