家長快筆記！《波力救援小英雄》快閃台中 還有巨型扭蛋機抽好禮

2019-06-16 17:00 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



暑假出遊煩惱解除！幼幼界的超級偶像團體「波力救援小英雄」將在台中草悟廣場跟大家見面啦！這次的親子主題期間限定店-波力的扭扭世界，將在6月15日至8月4日限定登場，活動期間全部免費入場，集合多款首次曝光的限定商品，超巨型、高達三米九巨型扭蛋機等你同樂扭扭世界！不只如此，草悟廣場還推出了一系列活動，邀請親子一起闖關拿好禮。

圖／今年暑假不容錯過的親子主題期間限定店-波力的扭扭世界，將在6月15日至8月4日限定登場！ 分享 facebook

超巨型扭蛋機的神秘驚喜好玩又好拿

波力首次登場巨型扭蛋機，300元超值大扭蛋，一次滿足孩子們的好奇心和驚喜！有韓國官方授權的獨家限定最大獎商品波力滑步車、價值2980元的驚喜超大扭蛋及眾多小小扭蛋商品。活動期間每週五至日，每日限量100份打卡禮！波力的扭扭世界期間店內更設置了多款親子互動式多功能機台，首次登場波力Q萌虛擬場景拍照區，一起製作專屬客製親子活力馬克杯或酷夏系列T-shirt，另外還有專屬的拍貼氣球機，拍下照片立即製作出獨一無二的手拿小氣球！

圖／超巨型、高達三米九巨型扭蛋機等你同樂扭扭世界！ 分享 facebook

期間限定親子挑戰賽、趣味闖關團體報名加碼送好禮

除此之外，草悟廣場還規劃出一系列好玩又有趣的闖關遊戲，邀請爸爸媽媽一同參與，活動於6月22日及6月23日展開，需要親子合力一起開著電動車勇闖關卡得冠軍、拿獎品，完成活動關卡後還可兌換「波力的扭扭世界限定商品組合」乙份！在6月23日還有一場「波力、安寶見面會」，能夠與救援小英雄一同唱歌跳舞，並邀請台中交通大隊到現場舉辦交通安全宣導及有獎徵答互動遊戲，讓小朋友在暑假玩樂之餘，也能增加有趣的交通安全小知識。

圖／佔手機記憶體必拍的巨型波力。 分享 facebook

展期自2019年6月15日至2019年8月4日，活動期間免費入場，期間限定店將推出全新未曝光超可愛官方授權商品，快帶著可愛的孩子來台中草悟廣場開心放電去！

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波力的扭扭世界期間限定店詳情活動：

1.6月14日至8月4日 嗨一夏!Poli 總動員 趣味闖關

2.6月22日、6月23日救援時刻！親子挑戰賽

3.6月23日可愛波力、安寶人偶相見歡、台中交通大隊有獎徵答大會師

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