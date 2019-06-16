親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

全記過！海軍士官與酒女脫光狂歡 7人承認無遭迫

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

家長快筆記！《波力救援小英雄》快閃台中　還有巨型扭蛋機抽好禮

2019-06-16 17:00聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

暑假出遊煩惱解除！幼幼界的超級偶像團體「波力救援小英雄」將在台中草悟廣場跟大家見面啦！這次的親子主題期間限定店-波力的扭扭世界，將在6月15日至8月4日限定登場，活動期間全部免費入場，集合多款首次曝光的限定商品，超巨型、高達三米九巨型扭蛋機等你同樂扭扭世界！不只如此，草悟廣場還推出了一系列活動，邀請親子一起闖關拿好禮。

圖／今年暑假不容錯過的親子主題期間限定店-波力的扭扭世界，將在6月15日至8月4...
圖／今年暑假不容錯過的親子主題期間限定店-波力的扭扭世界，將在6月15日至8月4日限定登場！
分享

超巨型扭蛋機的神秘驚喜好玩又好拿

波力首次登場巨型扭蛋機，300元超值大扭蛋，一次滿足孩子們的好奇心和驚喜！有韓國官方授權的獨家限定最大獎商品波力滑步車、價值2980元的驚喜超大扭蛋及眾多小小扭蛋商品。活動期間每週五至日，每日限量100份打卡禮！波力的扭扭世界期間店內更設置了多款親子互動式多功能機台，首次登場波力Q萌虛擬場景拍照區，一起製作專屬客製親子活力馬克杯或酷夏系列T-shirt，另外還有專屬的拍貼氣球機，拍下照片立即製作出獨一無二的手拿小氣球！

圖／超巨型、高達三米九巨型扭蛋機等你同樂扭扭世界！
圖／超巨型、高達三米九巨型扭蛋機等你同樂扭扭世界！
分享

期間限定親子挑戰賽、趣味闖關團體報名加碼送好禮

除此之外，草悟廣場還規劃出一系列好玩又有趣的闖關遊戲，邀請爸爸媽媽一同參與，活動於6月22日及6月23日展開，需要親子合力一起開著電動車勇闖關卡得冠軍、拿獎品，完成活動關卡後還可兌換「波力的扭扭世界限定商品組合」乙份！在6月23日還有一場「波力、安寶見面會」，能夠與救援小英雄一同唱歌跳舞，並邀請台中交通大隊到現場舉辦交通安全宣導及有獎徵答互動遊戲，讓小朋友在暑假玩樂之餘，也能增加有趣的交通安全小知識。

圖／佔手機記憶體必拍的巨型波力。
圖／佔手機記憶體必拍的巨型波力。
分享

展期自2019年6月15日至2019年8月4日，活動期間免費入場，期間限定店將推出全新未曝光超可愛官方授權商品，快帶著可愛的孩子來台中草悟廣場開心放電去！

分享

波力的扭扭世界期間限定店詳情活動：

1.6月14日至8月4日 嗨一夏!Poli 總動員 趣味闖關

2.6月22日、6月23日救援時刻！親子挑戰賽

3.6月23日可愛波力、安寶人偶相見歡、台中交通大隊有獎徵答大會師

更多活動詳情請洽期間限定店-波力的扭扭世界官方粉絲專頁

披薩

相關新聞

帶你趴趴造！「限時文化專車」走訪台中各地特色景點

2019-06-09 10:00

端午連假去哪玩？台中兩天一夜輕旅行保證讓你滿載而歸！

2019-06-04 18:27

彰化最大公園暗藏玄機？ 空拍機拍到雙心池塘！

2019-06-03 21:15

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6/7開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

給自己一個呼吸假吧！享受「南投日月潭」療癒環湖美景

2019-05-31 15:30

連假輕旅行！苗栗「南瓜隧道」結實纍纍的南瓜模樣超古錐！

2019-05-31 12:44

全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58

2019鹿港慶端陽光影饗宴 夜間花燈拍照懶人包

2019-05-30 15:23

塗鴉滿滿！台灣十大鬼屋「千越大樓」變成台中超夯的打卡點

2019-05-28 19:00

苗栗三義「舊山線鐵道自行車」一日遊 勝興車站、龍騰斷橋、賞桐趣

2019-05-28 08:04

1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美　端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00

繽紛魯冰花海正美！台中「福壽山農場」夏日露營這樣玩

2019-05-26 13:12

綠川水岸旁新亮點！全家超商以「日式風貌」重新亮相!

2019-05-26 09:00

可愛蘑菇屋＆樹屋！ 苗栗夢幻莊園「蘇維拉」 讓人一眼就愛上

2019-05-23 11:03

房間內賞極光！台中超浮誇旅館大玩35種情境主題 連海洋世界、魔法學園也搬進房！

2019-05-22 14:40

台中「藍色公路」在波浪山路上賞城市美景！

2019-05-19 15:00

全台最早的「繡球花」在苗栗！五顏六色掀起浪漫打卡風波

2019-05-18 21:00

彰化花壇虎山巖「金針花海」盛開中！賞金針花不必跑花東

2019-05-18 10:00

2019彰化員林「大明里蜀葵花海」美不勝收！

2019-05-12 10:00

苗栗也有綠石槽！ 「苑裡沙灘」期間限定美景 像是灑滿了抹茶粉般美麗

2019-05-08 17:09

2019台中火紅「鳥人創意旅店」 原始洞穴房最熱話題！

2019-05-08 14:50

綠色瀑布不再開放！農作物遭踩踏破壞　地主插牌公告：私人土地，請勿入園內

2019-05-05 18:21

超仙綠色瀑布！台中夢幻秘境　越橘葉蔓榕攀滿的小山坡

2019-05-04 16:30

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-30 14:00

走進樹林森呼吸！台中潭子新田登山步道 登聚興山-台灣小百岳40號

2019-04-29 10:03

來個公車輕旅行！台中好好玩「台中商圈」一日遊

2019-04-25 11:07

西部海線鐵道的濱海一日旅 賞風車看海浪吃麵包

2019-04-25 08:01

【2019桐花】彰化賞桐景點「藤山步道」桐花綻放中！

2019-04-24 09:00

綠野仙境！早上賞桐花、夜裡探訪點點螢光　苗栗５處浪漫景點推薦

2019-04-19 21:00

夢幻農場登場！「苗栗一日旅遊」不只賞花讓你走進童話裡！

2019-04-16 18:17

巨大貓頭鷹歡迎你 ！台中「樂樂書屋」舒適的森林系閱讀空間

2019-04-16 11:14

超狂！台中「鳥人創意旅店」帶你入住沙漠、地窖和海底洞穴

2019-04-16 09:00

走進奇幻未知的樹林中，超美「龍貓隧道」后里就有！

2019-04-15 12:00

彰化「琉璃仙境」休閒農場！擁有一整條婚紗牆、哥德式白色教堂

2019-04-13 18:00

苗栗貓裏喵親子公園 「八爪章魚溜滑梯」8座特色彎道很刺激

2019-04-13 10:03

雲林古坑網美景點 珍粉紅教堂水漾森林教堂

2019-04-07 12:00

台中風格聚落又一處 「CP皇后鎮」獨特台式復古風

2019-04-07 11:00

買到失心瘋！兒童節到台中玩具批發挖寶 整車塞滿滿不用1000元

2019-04-03 15:22

自然系山區奇景！雲林古坑秘境景點玩透透

2019-04-02 09:02
看更多

熱門文章

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-09 10:30

台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 12:10

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58

花蓮秘境大公開！一日遊玩法３大路線推薦

2019-06-14 10:00

滿滿兔子等你餵！屏東「兔子樂園」被絨毛毛兔兔圍繞萌炸天！

2019-06-12 09:00

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

2019台東熱氣球嘉年華 4大亮點搶先揭露！　除了看熱氣球還可躺馬路賞星空

2019-06-14 16:30

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6/7開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-08 11:10

台灣也有超萌小鹿！全台５處「梅花鹿樂園」萌萌系景點推薦

2019-06-13 14:00

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-11 11:20

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 10:30

6/15起快閃台中！《玩具嘉年華期間限定店》四大亮點曝光搶先看

2019-06-14 17:58

全新打卡點！高雄出現「網美書牆」　不用飛韓國就能讓美照塞爆記憶體

2019-06-05 15:18

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-14 08:30

2019東北角小鎮漫遊！朝聖浪漫海濱鞦韆、走訪老街3D復古彩繪

2019-06-13 21:00

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 19:00

小小兵熱氣球！限時9天「石門熱氣球嘉年華」還有4項免費周邊體驗

2019-06-02 12:32

愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

2019-06-10 09:00

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-06 11:20

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 12:21

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-10 09:30

長榮航罷工危機！空服員工會取得合法權利

2019-06-08 10:50

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

帶你趴趴造！「限時文化專車」走訪台中各地特色景點

2019-06-09 10:00

超萌「米奇彩繪列車」回歸！6/21起快閃高捷2個月　米奇主題展區＋米奇小禮別錯過

2019-06-13 14:42

澎湖花火節登場 遠航空姐熱舞辣翻全場

2019-06-14 05:37

北市觀傳局出招 菲律賓民眾一秒到台北

2019-06-16 13:50

2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

2019-05-21 09:01

打卡聖品又來了！小7推「玩具總動員」蜂蜜濃奶茶　三眼怪、熊抱哥小夜燈收納盒超萌

2019-06-14 17:09

連假輕旅行！苗栗「南瓜隧道」結實纍纍的南瓜模樣超古錐！

2019-05-31 12:44

台東12個全新超美打卡裝置藝術「漂鳥197-縱谷大地藝術季」

2019-06-15 10:05

就差一小步！距岸1公里強浪打翻 龍舟橫渡到蘭嶼失敗

2019-06-09 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top