6/15起快閃台中！《玩具嘉年華期間限定店》四大亮點曝光搶先看

2019-06-14 17:58 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



粉絲們準備好了沒！結合友情與冒險旅程的《玩具總動員4》即將上映，迎接暑假最大盛事，還有更讓人期待的《玩具嘉年華期間限定店》將於6月15日現身台中草悟廣場，搖身一變成了如遊樂園般的歡樂場區，更祭出高度三米九的巨型扭蛋裝置藝術展品和遊戲，邀粉絲們一同來玩樂！

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電影場景主題牆：邦妮的後背包化身巨型扭蛋裝置藝術

滿載著友情與冒險回憶的「邦妮的後背包」化身為巨型扭蛋機，每一顆扭蛋都乘載著一個玩具故事，快來創造屬於自己與《玩具總動員4》的經典冒險回憶！

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廂型車打卡專區：大人小孩都玩瘋的玩具嘉年華期間限定店

期間限定因應《玩具總動員》電影主題，讓經典角色全部回歸囉！園區內設置可以跟自己最喜愛角色們通通一起拍照的「Play Time經典角色形象牆」、以本次電影的兩位主角：牧羊女與新朋友叉奇Forky為主題的「模擬美式遊樂場風格的打卡牆」，還有電影主題場景真實呈現「復古造型的廂型車打卡專區」等三組，超級童趣好玩又好拍，讓人一秒進入《玩具總動員》世界！

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限定打卡禮：玩具總動員造型限定Q版造型涼涼扇

活動期間，每週五、六、日只要入店打卡分享就能獲得《玩具總動員4》限定Q版造型涼涼扇(每日限定100份)，熱情如火的豔陽天也能暢快玩！

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消費滿額禮：粉絲必備期間限量造型指甲剪等你來收集

開幕期間於店內消費滿額699元，還送超可愛迪士尼造型指甲剪(限量送完為止)；憑消費發票還可抽電影票兌換券，超多好康等著富有童心的你！

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時時關注玩具嘉年華期間限定粉絲專頁，眾多優惠好康都在《期間限定店-玩具嘉年華》官方粉絲專頁，錯過不再！

台中草悟廣場

地址：台中市西區英才路534號)

活動日期：108年6月15日至108年8月4日

活動時間：12:00-21:00 (最後入場時間20:45)