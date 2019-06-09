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帶你趴趴造！「限時文化專車」走訪台中各地特色景點

2019-06-09 10:00ShareLife分享生活

一年一度的臺中市文化專車即將開始報名囉！今年文化專車以「大文創 小旅行」為主題，將帶領民眾參觀並感受臺中的文創魅力，活動規劃8條路線40班車， 6月10日至6月14日開放報名，歡迎民眾踴躍參加，體驗手作文創DIY的樂趣，並認識臺中市文創特色景點。

（圖／台中市觀光旅遊網）
（圖／台中市觀光旅遊網）
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歷年文化專車深受民眾好評，路線規劃的文化藝術景點相當豐富，今年文化專車以「大文創 小旅行」為主題，規劃8條路線包含孜孜不倦線、神采奕奕線、躍躍欲試線、喜氣洋洋線、津津有味線、餘音裊裊線、欣欣向榮線、幸福滿滿線等，除了造訪各個文化景點，更分別造訪屯區、港區、葫蘆墩、大墩等四大文化中心及范特喜綠光計畫、摘星山莊、審計新村等文創聚落相關景點。

文化局長張大春說，以往外地民眾都會透過參加文化專車活動，到臺中市參觀著名的古蹟歷史建築，今年文化專車特別搭配7月10日至8月18日臺中購物節活動，此次文化專車到訪的參與業者包括紙箱王創意園區、眷村文物館、中科手作市集、臺灣民俗文物館、豐原漆藝館、天染工坊、可艾比咖啡、范特喜綠光計劃等店家，民眾只要滿500元就有機會把豪宅名車帶回家。每年的文化專車報名都是秒殺，行程保證好看又好玩，活動報名後將會進行電腦抽籤決定參與名額，也歡迎大家暑假期間前來臺中購物遊玩。

（圖／台中市觀光旅遊網）
（圖／台中市觀光旅遊網）
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「2019臺中市文化專車活動」報名期間為6月10日上午9時起至6月14日晚上12時止，每人限報名一條路線，報名費用250元，包含車資、保險、導覽、DIY與展演費用等。報名方式包括：網路、電話(銀髮族優先)、LINE等方式報名，相關活動詳情及報名方式請上「2019臺中市文化專車活動」活動官網，或上臺中市政府文化局網站查詢。


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