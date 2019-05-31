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全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58udn走跳旅遊

文、圖／那倆人✈玩樂人生

位於雲林褒忠的五年千歲據說是有求必應，五年千歲代表十二王爺，相傳是玉皇大帝指派的來人間代天巡狩的十二王爺。五年千歲公園就位於馬鳴山鎮安宮前，據說公園這塊地可是風水寶地呢～

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馬鳴山鎮安宮五年千歲公園是全台最大的迷宮公園，占地2公頃約73個景點需花費90分鐘才能走完，你一定也覺得90分鐘很誇張對吧！！來走一會你就知道了。

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準備好了就Let's GO～第一次來走的朋友不用擔心會迷路喔，園區都有指標 看著走就對了，如果走不完有緊急出口(捷徑)可以脫逃。

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園區內有不少階梯和爬坡，請各位衡量自己適不適合。那倆人就是太"牙給" 揹著小沙米，結果Linda無法負荷，所以只好緊急出口脫逃出去。所以大家要先衡量自己的身體，千萬別太逞強~

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從高處望過去，壯麗景色盡收眼裡，每走一段路都令人驚嘆連連，每個地方都很用心打造。

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群仙洞空間不大好走，加上一旁就是水池，所以有攜帶老人和小孩都要特別注意。

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走出山洞迎接而來的是美麗彩虹橋，從照片仔細看彩虹橋坡度很陡。

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說實在走上去真的讓人有點心驚驚，彷彿在坐雲霄飛車的感覺。

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制高點可以將園區一覽無遺，園區每個角落，處處都是美景

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園區內有許多的制高點，就像這隻麒麟站的點也是，遠遠就看得到他，每次總以為要到了，

但總是九彎十八拐的繞呀繞～繞很久才登上了這裡的制高點。

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最後Jason為了不讓Linda跟小沙米等太久，還是有繞了一些捷徑才能提早出來～若是純粹走馬看花的朋友90分鐘應該夠，但若你是走走停停外加拍照 一定能待上更久。切記入園前記得先上洗手間 因為進去後可是沒有洗手間喔～

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五府千歲公園

地址：雲林縣褒忠鄉馬鳴村振安路31號

開放時間：08:00-17:00

文章來源：那倆人✈玩樂人生 FB：那倆人✈玩樂人生

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