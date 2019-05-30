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2019鹿港慶端陽光影饗宴 夜間花燈拍照懶人包

2019-05-30 15:23udn走跳旅遊

文、圖／那倆人✈玩樂人生

2019鹿港端午節 鹿港慶端陽即將開跑，端午系列活動時間5/11(六)~6/9(日)，鹿港光影饗宴地點有以下幾站：中山路、文武廟、龍舟會場 、桂花巷藝術村、公會堂，滿滿花燈佈滿了整個老街 絕對不能錯過。

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龍舟會場

龍舟會場今年的會場佈置與往年差不多，可以看到今年依然延續了往年的LED龍舟，讓選手們在競技時更加有看頭 可說是一年一度的重大盛事，會場的佈置幾乎都完成了。

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堤岸佈置了五顏六色的LED燈，照亮了整條福鹿溪。

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晚上拍跟白天拍真的差很多，天色一暗 夜晚的燈光看起來更是迷人。

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桂花巷藝術村

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大同寶寶就站在藝術村的正對面，經過路過可別錯過他了！！

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今年的桂花藝術村更是漂亮 比起往年可說是更加豐富更加明亮，藝術村的上方掛滿了一顆顆的燈籠，這些燈籠可都是源自於小朋友的創作呢～許多創作者還都會來找自己的燈籠吊在哪裡 十分有趣～

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張燈結彩的燈籠讓遊客們一拍就停不下來，如果錯過今年在台南的普濟殿燈海，那這次可別在錯過鹿港的喔！

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從桂花藝術村走到底，就會通往燈光廊道。

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走到藝術村的盡頭可以看到耀眼奪目的廊道，記得去年的燈帶廊道超級吸晴 今年依舊保留。

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今年的廊道加上不少星球的造型，讓燈海廊道增添了不少繽紛感，仰頭望向燈海猶如在宇宙般的星海閃耀。

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第一市場

沒想到這次連第一市場也有佈置，那倆人也是誤打誤撞經過才看到的。

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中山路

整條中山路的鬧區一直延伸到媽祖廟，沿路都有繽紛亮麗的花燈，讓夜間的鹿港頓時有了過節的氣氛。

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可以看到辛苦的工作人員，我們都下班了，他們還是沒日沒夜地在趕工，給他們按個讚！

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鹿港老街

進入老街的巷弄沿路也都是掛滿了花燈，古色古香的老街 搭配花燈是不是更對味了呢～

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公會堂

穿過古宅會來到公會堂，今年的光雕秀依舊在公會堂，下面這張照片不是公會堂喔，因為光雕秀還沒開始，所以忘了拍。

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文武廟

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以下資訊來自彰化縣政府

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1.啟動儀式－龍王祭

時間：5/11 09:00-15:00

地點：龍山寺(彰化縣鹿港鎮龍山街100號 )、天后宮(彰化縣鹿港鎮中山路430號 )、福鹿溪龍舟會場(彰化縣福興鄉沿海路五段263號)

2.親子龍舟體驗

時間：5/25-5/26、6/01-6/02 08:30、09:30、10:30、14:00、15:00、16:00

地點：福鹿溪龍舟會場(彰化縣福興鄉沿海路五段263號)

3.國際龍舟錦標賽

預賽：6/05-6/06 13:00-20:30

決賽：6/07 13:00-20:30

地點：福鹿溪龍舟會場(彰化縣福興鄉沿海路五段263號)

4.魯班公宴

時間：6/07-6/08 09:00-20:00、6/09 09:00-16:00

地點：統一渡假村鹿港文創會館集會堂(彰化縣鹿港鎮中正路588號 )

5.端午節民俗節慶活動

時間：6/07-6/09

地點：鹿港鎮內

6.鹿港光影饗宴

時間：5/25-6/30 18:00-22:00

活動：祈福點燈儀式、中山路璀璨光廊、文武廟松鶴富貴花燈展、桂花巷藝術村學生燈籠展、鹿港公會堂光雕秀

地點：

中山路：彰化縣鹿港鎮中山路366號(鹿港城隍廟)

龍舟會場：彰化縣福興鄉沿海路五段263號(鹿港比薩小鎮)

文武廟：彰化縣鹿港鎮青雲路2號

桂花巷藝術村：彰化縣鹿港鎮桂花巷藝術村27號

公會堂：彰化縣鹿港鎮埔頭街72號

文章來源：那倆人✈玩樂人生 FB：那倆人✈玩樂人生

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鹿港老街光雕秀端午節文創

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