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鬼屋變繽紛！台中超夯的廢墟打卡點「千越大樓」塗鴉滿滿鮮豔又活力

2019-05-28 19:00文／遊妤思

曾是全台十大鬼屋之一的「千越大樓」，儘管處在台中火車站附近的熱鬧商圈中，卻是閒置超過20年的廢棄建築。近幾年隨著年輕藝術團隊入駐，將鬼屋搖身一變，轉型為全台最大棟的塗鴉大樓，鮮豔又活力的設計，成為台中熱門的打卡點。

圖/擷取自逃亡計劃 Escape PLAN ''X''FB粉絲團、以及escap...
圖/擷取自逃亡計劃 Escape PLAN ''X''FB粉絲團、以及escape_planxIG粉絲團(以下皆同)
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位在台中火車站旁的「千越大樓」過去曾經是熱鬧的複合式商業大廈，擁有當時代超潮的溜冰場、旋轉餐廳、以及舞廳等，卻因歷經多場火災逐漸沒落。在2017年時「逃亡計劃 Escape PLAN ''X''」藝術團隊入駐後，逐漸以塗鴉行動的方式改造閒置空間，並舉辦了各式活動，希望藉此喚醒千越過去人潮聚集的風貌。

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而這棟建築其實是兩棟一高一矮的大樓組成的，藝術家們把斑剝的磁磚打掉，漆成斑斕的外牆。目前開放3、5、6、13這四個樓層，但因為大樓是私人產業的關係，加上年久失修安全有疑，並非每層樓皆可隨意參觀，還請大家多多注意。其中的6樓以及13樓分別是樓層屋頂，經塗鴉彩繪的斑斕平台、以及飛碟屋餐廳，都是非常受到歡迎的打卡點。

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目前開放樓面

3F (廢墟空間)

5F (創作團隊進駐樓層)

6F (色彩斑斕的平台空間，也是活動場地)

13F (平台及飛碟屋餐廳廢墟)

年輕創作家用鮮豔又活力的塗鴉設計，將廢墟活化，來臺中玩的朋友可以參考看看這特殊的熱門景點，相信會讓你收穫滿滿。若對廢墟空間有興趣的朋友，可先前往一樓管理登記室繳交參觀費用，管委會會幫忙感應磁扣，讓你搭電梯上樓頂喔。

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千越綠川大樓

地址：台中市中區綠川西街113號

費用：100元

時間：18：00後不開放

溜冰十大熱門景點

文／遊妤思

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