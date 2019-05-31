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給自己一個呼吸假吧！享受「南投日月潭」療癒環湖美景

2019-05-31 15:30Taipei Walker

日月潭四季皆有不同風情，從纜車上一眼望下，波光粼粼，日月潭美景盡收眼底，不妨租台單車沿著湖畔慢慢騎，之後再搭船遊湖，以不同角度暢遊台灣最大的自然湖泊。

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★日月潭

位於南投縣魚池鄉的日月潭，是台灣最大的淡水湖泊，也是美麗的高山湖泊，750公尺海拔造就層次分明的山水之美，美景變化宛如潑墨山水優美意境，吸引著無數國內外旅客，不論晴光瀲豔還是煙雨迷濛都有不同的姿態，無論是由高處遠眺，或是從環潭的各個方位欣賞，都會有不同的美景收穫。每年的中秋節前後舉辦的萬人泳渡活動，來自台灣與海外各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭處，更是日月潭最具歷史與規模的活動。想貼近感受日月潭的美，除可搭全長約1877公尺的日月潭纜車，居高遠眺，也可乘觀光船艇，或是租台單車，在被譽為世界10大最美的自行道車之一馳騁。

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【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

電話：（049）285-5668


★向山行政暨遊客中心

向山行政暨遊客中心簡潔俐落的清水模建築與美麗景色，一直是日月潭人氣景點，建築體宛如兩座線條流暢的回力鏢，也像雙手環抱日月潭般的美麗景色，但你知道還有一處絕佳的觀景平台嗎？只要沿著平坦的自行車道走約450公尺，就能抵達向山眺望平台，這座懸臂式平台利用鋼結構的特性，漫步時猶如身處在吊橋一般，且平台表面採格狀簍空設計，彷彿置身空中眺望著日月潭。

南投縣魚池鄉中山路599號 （049）285-5668 09：00～17：00 無 從日月潭出發，馬上到。

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【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

電話：（049）285-5668


★麓司岸飯飯雞翅

在伊達邵碼頭附近的飯飯雞翅於2008年創立，是極具人氣的小吃！由國宴菜糯米雞翅改良而成，做法十分繁複，且需經過多道繁雜手續，才完成這美味又特別的料理。本是邵族人的阿聖師以邵族的木桶蒸糯米飯取代油飯，先將雞翅去骨，醃漬去腥後裝入飯，浸泡在加入麥芽與紅醋的醬汁中，需風乾3小時再下鍋油炸，大口咬下酥脆的雞肉外皮與帶有木頭香氣的糯米飯，非常涮嘴。

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拉長蝦65元／蘿蔓生菜鋪上糯米飯和炸蝦，是清爽的散步小食。
拉長蝦65元／蘿蔓生菜鋪上糯米飯和炸蝦，是清爽的散步小食。
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【店家資訊】

地址：南投縣魚池鄉日月村義勇街85號

電話：0982-865-360

營業時間：10：00～18：00


★文武廟

文武廟主祀關帝，另外加奉祀孔子與岳飛，最早的舊廟興建於1938年，因921大地震傾圮，後於1996年聚資重建。廟宇採北朝式格式建築，以金黃色為主，氣勢輝宏，終年香火鼎盛，人潮絡繹不絕。從大門到內殿，須拾365級石階緩步而上，剛好是12月31日到1月1日，每個階梯代表1天，登上後殿頂樓設有觀景台，可盡覽日月潭的湖光山色，是中途小憩休息的好選擇。

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【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中正路63號

電話：（049）285-5122

開放時間： 05：00～22：00


★日月老茶廠

靠近日月潭風景區的日月老茶廠，擁有得天獨厚的地理環境，老茶廠的歷史可追溯至日據時代，這座歷經了台灣紅茶文化興衰歲月的日月老茶廠，在最冷清的時候整廠只剩下5位員工。從2003年開始轉型，全面停灑農藥、自製堆肥，並於2004年通過慈心有機農業發展基金會認證，成為台灣第1個通過有機驗證的阿薩姆茶園，也開始建立自己的有機農產品管理制度，老茶廠希望透過實際的行動，與大家分享愛護地球、師法自然、尊重生命的思維。

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嚴選阿薩姆紅茶台茶八號400元／75g（左）／以印度阿薩姆Jaipuri品系單株...
嚴選阿薩姆紅茶台茶八號400元／75g（左）／以印度阿薩姆Jaipuri品系單株選拔育成，全程落實自然農法種植。古典日月紅茶風華五十年290元／140g（右）／茶湯呈現淡雅剔透的色澤。
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【店家資訊】

地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號

電話：（049）289-5508

營業時間：08：00～17：00


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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日月潭美景單車

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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