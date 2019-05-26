1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美 端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00 聯合新聞網 文／遊妤思



彰化鹿港慶端午活動被列為「全台十二大節慶活動」之一，今年除了延續精彩的夜間龍舟比賽，還打造了浪漫的光影饗宴。錯過了台南普濟殿也沒關係，你可以到鹿港桂花巷藝術村，賞1200盞璀璨的「燈籠海」以及浪漫的光雕秀，各色節慶燈飾把鹿港初夏的夜裡襯的風姿萬千，越夜越美麗。

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鹿港小鎮從5月25日開始到6月9日的每個星期六、日在文武廟、公會堂、桂花巷藝術村等地都有一系列精彩的慶端陽活動，另外6月5、6、7日三天將在福鹿溪水道展開端午節的重頭戲「國際龍舟錦標賽」。而今年共有118個隊伍、3千多個選手、來自24個國家的民眾參加，各方好手將會在夜色中划著亮眼的龍舟，展開一場熱血刺激的龍舟比賽，令人十分期待。

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鹿港龍舟賽邁入第42年，是全台歷史最悠久、規模最大的端午活動，今年還有一系列精彩的慶端陽活動可以玩，光影饗宴也超好拍，週末假日不妨走訪鹿港，除了看美景感受初夏端午時光，也能體驗鹿港在地深厚的文化底蘊。

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鹿港光影饗宴

時間：5/25-6/30 18:00-22:00

活動：祈福點燈儀式、中山路璀璨光廊、文武廟松鶴富貴花燈展、桂花巷藝術村學生燈籠展、鹿港公會堂光雕秀

地點：中山路、龍舟會場、文武廟、桂花巷藝術村、公會堂

親子龍舟體驗

時間：5/25-5/26、6/01-6/02 08:30、09:30、10:30、14:00、15:00、16:00

地點：福鹿溪龍舟會場

國際龍舟錦標賽

預賽：6/05-6/06 13:00-20:30

決賽：6/07 13:00-20:30

地點：福鹿溪龍舟會場

魯班公宴

時間：

6/07-6/08 09:00-20:00

6/09 09:00-16:00

地點：統一渡假村鹿港文創會館集會堂

端午節民俗節慶活動

時間：6/07-6/09

地點：鹿港鎮內