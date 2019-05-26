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繽紛魯冰花海正美！台中「福壽山農場」夏日露營這樣玩

2019-05-26 13:12聯合新聞網 文／遊妤思

台中「福壽山農場」初夏限定的美麗魯冰花海，目前已進入的最美時刻。今年花況相當好，一整片繽紛鮮嫩的美景，到6月底前都有機會觀賞。週末假日，還可以搭著5月份新建的蘋果露營小屋，在翠綠山嶺間放鬆心情，來趟夢幻般的輕旅行。

圖／網友3more_hi4授權
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「福壽山農場」因地處於合歡山與雪山群峰間，海拔高達2000公尺，得天獨厚的地形和氣受讓福壽山農場，成為山上自然的秘境賞花景點。而近期正逢魯冰花花期，不同於常見的金黃花色，這裡擁有的是一大片繽紛粉嫩的花海，藍紫、粉嫩、雪白、嫣紅，各色魯冰花開滿山頭，與遠處的藍天青山一襯，絢爛奪目花海，讓人有股置身於紐西蘭賞花的錯覺。

圖／擷取自福壽山農場粉絲團
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圖／網友3more_hi4授權
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圖／網友3more_hi4授權
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同時，福壽山農場是全台最大蘋果產地，近期為歡慶周年，園方在露營區打造18顆蘋果露營小屋。「蘋果屋」為2大1小的房型，內附有衛浴、電視、床墊等設施，需要注意的是，民眾入住時需自備睡袋，或向館方租借棉被跟枕頭，而且，每間房間內皆擁有一面夢幻的螢光畫，關上燈後讓滿天星空陪你入眠。

圖／擷取自福壽山農場粉絲團
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租不到蘋果屋也沒有關係，福壽山農場內也有其他房型或營地，非嘗適合親朋好友們一同體驗，白天賞繽紛花海、採蘋果，夜裡看漫天星空，在翠綠山嶺間放鬆心情，來趟夢幻般的輕旅行。

圖／網友3more_hi4授權
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福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

門票：假日100元、平日80元

開放時間：06:00～22:00

花海露營賞花秘境合歡山
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