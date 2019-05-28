苗栗三義「舊山線鐵道自行車」一日遊 勝興車站、龍騰斷橋、賞桐趣

自從上次去八斗子騎過深奧鐵道河豚自行車後，就愛上這種活動，可以一邊騎車、一邊欣賞沿路風景，好舒服啊～

這次要來體驗的就是位於苗栗三義的舊山線鐵道自行車（官網介紹請點此）

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五年前我曾來過這裡玩，當時還沒有發展鐵道自行車，五年後再來，一切變得好美（國內旅遊真的有在進步）

苗栗三義的舊山線鐵道自行車一共分成兩段，需分開訂票（每一段約90分鐘）

A班次：勝興車站 ←→ 龍騰站(經龍騰斷橋)

C班次：龍騰站(經龍騰斷橋) ←→ 鯉魚潭

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兩段的風景不太一樣，需分開訂票，乘車處也不一樣，單程一人$220，我們這次決定兩段都搭，所以選擇了上午最早的一般車（9:20am）。另一段安排在下午，中間可以吃吃客家菜、逛逛老街、甚至午睡一下。

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當地最有名的景點「龍騰斷橋」則是兩段路線都會經過，所以不論你買A或C段票，都可以欣賞到「龍騰斷橋」。

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這裡就是勝興車站，是一個很有日本風味的小車站，附近有很多客家菜，別忘了搭完車還可以來品嚐一下。

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這裡就是集合報到的地方，在網路上預約後，記得先到這邊換實體票券。請記得30分鐘前報到，會讓你看一段影片，講解安全注意事項。

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每一台車可以坐四個人，當然沒有坐滿也沒關係，鐵道旁還有餐廳可以喝茶吃飯、很舒服的享受。

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這個可是全國首創的，雖然一段路程約90分鐘（包含導覽解說），但別擔心，因為這個自行車是自動的，所以就算老人家腳力不夠也不必擔心唷，四個人，只有一個人要負責駕駛。

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車站門口有一台鐵道自行車，讓你拍照留念。

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這台車號可是888，坐了讓你發發發！！！

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這次帶著爸媽一起出門，剛好遇到好天氣，實在很幸運！趁這個月份來，還可以看到五月雪～白色的油桐花。

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不管你訂的是A或C段車，中間都會讓你下來欣賞龍騰斷橋，會有專業的人員解說，大家也可以在這邊買買吃的、拍拍照。

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回到勝興車站後，別忘了在鐵道拍拍照，居然還有這種愛心造型的鐘，真的有像日本觀光一樣用心耶！

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也別忘了到車站附近逛逛，有一些小店可以逛、還有世界遺產「站長老宿舍」，彷彿回到日據時代。

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這條老街真的很日本風。

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在這邊吃客家菜道地又便宜。

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這次我們選擇週五出遊，所以不會人擠人，拍照起來也特別好拍。

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這裡是C段路線的售票亭，也就是在這邊後面搭車。

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這裡就是C段路線的鯉魚潭。

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最後一起來看看沿路的風景吧！

在此也分享一下遊玩心得，這次我同時體驗A段＆C段，我個人覺得比較喜歡A段，有勝興車站＆老街可以走走。但是大部分的團體觀光客會選擇C段，因為C段那邊才有大型遊覽車的停車場。A段老街很小，所以假日來一定會大塞車，提醒大家要注意，記得提早出發！還有，提醒各位，當地小黑蚊很多，請一定要記得穿長袖長褲、不然就是一定要帶防蚊液。

＊記得要先網路訂車票，請點選這裡

文章來源：EC + 帶財

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