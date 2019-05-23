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可愛蘑菇屋＆樹屋！ 苗栗夢幻莊園「蘇維拉」 讓人一眼就愛上

2019-05-23 11:03udn走跳旅遊

文、圖／Ellen

自從在網路上第一眼看到這個蘑菇屋＆樹屋，我就愛上這裡了～一直想著我一定要來住！我一定要來住！我一定要來住！

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兩個多月前，我就開始計畫、訂房，無論如何也要親自來看看這間超夢幻的樹屋民宿，果然沒讓我失望！所以決心要來好好分享一下，當然主要還是為了這美好的一切留下回憶～

這是一個很大的莊園＆民宿，不住宿也可以進來玩，門票一人200，可以折抵消費100。大家進來就是對這可愛的蘑菇屋驚喜不已，一直猛拍照！其實這個蘑菇屋，不能住人的，這是住宿的遊客報到中心，不同角度拍有不同的可愛。

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瞧我女兒，擺出各種pose。

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接下來要好好介紹一下此行的重點～樹屋。這裡有好多好多不同的樹屋可以選，有四人房、六人房、八人房，當然價格也不一樣。而且每間的建築＆室內擺設也不同，每一間都令我充滿好奇。首先是這棟，外觀最特別，彷彿真的住在樹上面。

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這是入口處。

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進去後有一個小客廳。

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還有一個超夢幻的小門，突然覺得自己好像小矮人啊～

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夢幻的浴缸，好有Fu啊～～

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小小的桌子，連旁邊的小窗戶都很可愛。

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從小門走出去是長醬的～～

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從小門出來真是太可愛了。

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遠遠看，也有一種森林童話的Fu。

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再來右邊這一棟樹屋也很有味道。超級可愛。

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能夠住在這種樹屋裡，感覺離大自然好親近。

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接著來看一下我這次住的H棟，主要是因為這間是六人房，還可以加一個小床，剛好符合我們兩家人的需求，價位不便宜，遇到清明連假，一晚要$14000（平日$9200，一般假日$11200）（加床要另外收費）。

每一間價格不太一樣，請參考官網

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樹屋裡面都是樓中樓的形式，這是二樓的樣子（床鋪＆枕頭都蠻舒服的），整個民宿＆設備都蠻新的，因為這裡開幕不到3年。

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旁邊的小茶几，讓我感覺真的好像小矮人的家啊！

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這是浴室門。

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可愛的浴缸耶，整個浴室的配色我覺得很漂亮。

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衛浴設備採用ToTo，乾濕分離，水溫很燙（要小心）。浴室就有兩個戶外窗，可以看到外面的景色，更像住在森林裡了！

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民宿提供的杯子也好蘑菇風唷！

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這是一樓的客廳，一旁還有除溼空氣清新機。

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一樓有兩張大床。

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還有一個小陽台，可惜這裡太好玩了，都沒時間坐在這個陽台發呆。

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這是通往二樓的樓梯，很小，身高很高的人會比較吃力。

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我們的樹屋就在蘑菇屋後方，看著窗外的蘑菇屋真的好可愛。

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這是我們隔壁的藍色樹屋，外觀也是超美。

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走進來瞧瞧吧！

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一樓有小客廳，這裡是走藍色系。

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右邊就是浴室＆浴缸，也是很可愛，不過浴缸只有浴簾唷。

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到了二樓有兩張雙人床，整個布置很舒服、鄉村風，用的床架都很好看。

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還有一個像是要給小矮人坐的小沙發（超適合給小孩坐）

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這是另一間樹屋，外型看起來較普通。

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接著不得不介紹這邊最令小孩瘋狂的全台最長溜滑梯，一共有兩道，假日上午10點就開放。園方會準備一個滑步車讓你坐在屁股下，就可以滑的超快超快，很刺激唷！（注意：身高120cm以上才可以玩唷）

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小小孩也別難過，這邊還有一個香蕉溜滑梯也是超好玩。園方一樣會準備一個墊在屁股下的道具，讓你可以滑的超快，我女兒至少玩50次吧……超開心超開心！

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遠遠看蘑菇屋的樣子。

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看！一堆網美在門口拍照。

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接下來介紹一下餐廳，這邊有兩大餐廳，莊園餐廳在2樓（早餐就是在這邊享用）（3樓則是提供住宿的景觀房，如果不想住樹屋，也可以來住景觀房唷，價格較親民）

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順便補充介紹一下早餐，採buffet制，但限定上午8-9點享用。我覺得實在有點太趕了，想睡晚一點都不行。早餐有西式也有中式，坦白說種類不算多，有點小失望（如果跟超過一萬塊房價的飯店比起來），還好吃早餐時可以欣賞戶外的風景，小小彌補一下。再來，右邊還有一個魔鏡餐廳以及戶外的景觀餐廳（必須自己領餐），景觀餐廳可以眺望苗栗老街，坐在這裡放空很舒服。

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也有包廂可以坐唷。

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第二天一早，吃完早餐後還可去莊園的瀑布散步＆景觀咖啡廳。有一個步道，走約15分（行動不便的人也可以搭園區接駁車，很方便），我們沿著步道走，欣賞美美的風景。

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這就是瀑布啦，小小的，當然沒有觀音瀑布美（對於旁邊擺一個恐龍，我實在覺得多餘了）。

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一旁的景觀咖啡屋，也有很多立體的繪圖可以拍照。

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下面這個老虎也是3D的唷！

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這邊還有一個3D體驗區可以進來拍照，一旁的工作人員很熱心，會指導你要怎麼拍，才可以拍出美美的3D感（我的襪子應該脫掉的，整個超不搭XD）

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有沒有很像我真的抱著這一條魚？！

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欣賞完這一區後，我們就搭園區接駁車返回民宿區，我從車上沿路拍下風景，你就可以感受到這個蘇維拉園區有。多。大。

接著，接近11點就要準備退房了，退房之後還可以繼續留在園區玩，要玩到多晚都可以！退房時，民宿送了紀念品，是這個可愛的蘑菇扇，可以折疊收納成小小的唷！

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好可愛的扇子，成了我這次小旅行最好的紀念品。

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這次的兩天一夜，真的好開心，這些樹屋、蘑菇屋好好拍，讓人不斷驚呼連連，睡的也很好，半夜沒有蚊子唷（本來還有點擔心），但是在戶外玩得時候，黃昏時間就很多蚊子，記得要穿長袖長褲比較好。若要用餐，可以去南庄老街，車程只要10分鐘，所以要買吃的喝的都很方便。唯一小小提醒：就是民宿為了響應環保，不提供牙膏牙刷這些盥洗用品唷，請記得攜帶！

想瞭解更多這個民宿，請點選蘇維拉莊園

文章來源：EC + 帶財

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