房間內賞極光！台中超浮誇旅館大玩35種情境主題 連海洋世界、魔法學園也搬進房！

2019-05-22 14:40 聯合新聞網 文／遊妤思



台中全新開幕「極光情境旅館」，讓人不用花大錢飛冰島也能賞極光！極光情境旅館擁有35種超浮誇房型，包含極光、海底世界、青春學院、北歐神話、馬戲團等，每一個房型設計都很特殊、設備又新穎，更鄰近熱鬧的逢甲商圈，不論是情侶約會、生日派對、親子住宿都很適合，一打開房門就充滿驚喜感！

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極光情境旅館大門外觀在夜晚投射出美輪美奐的LED牆面，十分亮眼引人注目，整體區分為情境商務、光、極、傳說、歐若拉系列，各系列有其特色代表房型，以下將介紹幾種受旅客們喜愛的熱門房型：

旅館就在逢甲商圈附近，交通相當方便。圖／阿新筆記提供，未經授權請勿使用(以下同） 分享 facebook

歐若拉系列－極光屋

圖／取自極光情境旅館粉絲團 分享 facebook

打開「極光屋」房門，迎面而來的就是一個巨大的透明黑線帳篷，非常霸氣！抬頭看見天花投射的七彩絢麗的極光，讓科幻迷和星際迷都要瘋狂了，躺在床上再把燈光調暗，彷彿瞬間就掉進了北歐極光區，被眼前閃耀的歐若拉極光包圍，一同伴著星空入睡。

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極光屋還擁有超級大的衛浴空間，除了基本淋浴設備外，還設有氣泡按摩浴缸，可以泡上舒服的澡，再享受眼前的極光美景，進入完全放鬆的夜晚！

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極系列－海底世界

極系列的「海底世界」房型很吸睛，走進房間就彷彿翱游進入了海底秘境，整體裝潢以潛水艇為設計，營造出深藍色海洋系的氛圍，再搭上天花板的小魚和水母快樂悠游在身旁，瞬間童心也跟著爆發，就讓海洋美景伴你一同進入美夢中。

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極系列－青春學院

一走進青春學院中，看見整面的書牆，瞬間有一種來到哈利波特霍格華滋魔法學院的錯覺，房間內有一大床和一台白色的小貨車可供小朋友使用，是非常適合親子入住的房型。房間光源、電視全靠面板控制，躺著就能操作，還有一台58吋的大電視，提供喜劇、卡通或是科幻等等電影，可享受包棟看電影的樂趣。

圖／《來飽寶家ba》提供 分享 facebook

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青春學院的造景完全滿足大家心中藏著「使用魔法」小夢想，廁所簡約寬敞，提供備品相當齊全，還附上一個氣泡按摩浴缸，讓大人和小孩一同在這裡玩泡泡浴，快樂地享受親子時光。

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傳說系列－情定峇里

入住情定峇里感受到濃濃的異國風情，臥室舒服、衛浴間寬敞迷人，讓人立即展開度假浪漫模式。無論房內或是浴間，皆延續著峇里島風格，木櫃跟牆面磁磚的襯托，完全高質感呈現，最棒的莫過於陽台的慵懶步調，以及讓人感受超爽快的按摩浴缸。

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極光情境旅館的入住時間為晚上9點至隔日中午12點前退房，提供的早餐是肯德基早餐，還可以讓房客自行選擇套餐，依約定時間把餐點送到房間，非常貼心。另外也提供接駁服務，有需要可以於訂房時一併洽詢。

早餐與眾不同，這裡提供的是肯德基。圖／阿新筆記提供 分享 facebook

極光情境旅館AURORA MOTEL

地址：406台中市北屯區經貿東路111號

電話：（04）2295－6111