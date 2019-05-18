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彰化花壇虎山巖「金針花海」盛開中！賞金針花不必跑花東

2019-05-18 10:00ReadyGo出發前

【彰化賞花】彰化花壇虎山巖金針花海，不用跑花東也有滿開的金針花，母親節應景賞花@Kira食玩圖中

以往想賞到滿開的金針花海好像只能去花東，今年終於不用跑那麼遠，對於愛賞花愛拍花的捧油們簡直是一大福音，目前這個時間點除了有金針花可賞，還有野百合和桐花，如果住在中部的話都不用跑太遠，只要一個週休就可以一網打盡囉

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我原先不知道金針花又名母親花，去賞了一趟金針花才耳聞原來有這種事，總以為母親節的花就是康乃馨沒有別的了，這樣想想這時候賞金針花真的很應景呢，只是這幾天梅雨季不曉得有無影響花況，不然假日帶媽媽去賞金針花也不錯呀，花期預估到五月中喔

雖然範圍不大，大概就一個小山坡地，但花況算是滿好的，官方數字是說種了約三萬棵，遠看是滿密集的很好拍

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品種是台東七號金針花，有別於花東的金針花都是暑假開花，這裡的屬於平地品種，四月開花，我四月底去的剛剛好

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幸運的是我在大雨前一天臨時起意趕快來賞花，不幸的是我把小黑蚊餵很飽，隔天癢到不要不要的，而且沒有吃到金針花美食覺得很扼腕，大家如果即將要去請務必著身袖衣褲或噴防蚊液，也代替我吃一下金針花美食啊～～～也可以順道到旁邊的三級古蹟虎山巖走走

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

電話：04-7862054

免費景點／無時間限制／前方有空地可停車

感謝Kira食玩圖中授權轉載

延伸閱讀>>【 彰化懶人包 】2019年必去！療癒系「毛茸大種子」、網美系「馬卡龍貨櫃屋」現身彰化！

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金針花賞花母親節

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