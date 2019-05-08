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苗栗也有綠石槽！ 「苑裡沙灘」期間限定美景 像是灑滿了抹茶粉般美麗

2019-05-08 16:59聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

提到綠石槽，就立即想起北海岸的石門老梅，但這項期間限定特殊景觀不是只有這裡看得到。位在苗栗的「苑裡沙灘」也有類似的絕美景色，每年4、5月大片綠藻覆蓋在大大小小的岩石上，在陽光的照映下顯得十分翠綠動人，就像是灑滿了抹茶粉般地神奇美麗！

圖／網友廖信雄提供
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網友廖信雄於一日遊景點社團中分享「苑裡沙灘-中部綠石槽」的最新美景景色，提醒大家要在“退潮”時間才可看到，海水約退離海岸200公尺後，就會顯露出特殊綠藻來，找不到正確位置的朋友可以特別Google搜尋“苑裡潮汐預報”再行前往。同時也大力呼籲大家發揮公德心，“請勿踩踏”這片中部綠石的期間限定奇景！

圖／網友廖信雄提供
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圖／網友廖信雄提供
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苑裡沙灘是典型西海岸沙灘，每年4、5月份當退潮時會露出大片覆蓋在岩石上的綠藻，景色宛如北海岸的老梅綠石槽一樣美麗。不少網友看了廖姓網友的美圖分享後，紛紛呈現正反兩面回應，一部分讚賞「原來中部也有綠石」、「好美～好像灑滿了抹茶粉」，一部分擔心「又有一堆人去蹂躝漂亮的景點了」、「可憐的綠小孩，又要面臨不被愛護的下場」。

廖姓網友一一正面且積極的回應：美麗景色不能因噎廢食而不分享，還是需要大家愛惜與自愛，共同愛護它，並且不踩踏。若最終因分享而獲得像台中高美濕地受到重視與保護才能雙贏啊！

圖／網友廖信雄提供
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圖／網友廖信雄提供
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圖／網友廖信雄提供
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「苑裡濱海藝文中心」外沙灘

地址：苗栗縣苑裡鎮出水路64-11號

秘境美景
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