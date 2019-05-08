2019台中火紅「鳥人創意旅店」 原始洞穴房最熱話題！

徐子茵

當越多人對住宿要求不僅是「睡一晚」，上千間旅店們為了競爭也得逼自己突破。以一個旅遊編輯來說，體驗過全台許多特色旅店汽車旅館，主題、華麗、時尚等風格，無一沒有嘗試過，今天體驗了台中最新-鳥人創意旅店，只能說業者真的是相當用力在「設計」上。體驗時間是在開幕前，也算是搶先開箱了。

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位於台中積極開發的北屯區，離逢甲夜市開車只需5-10分鐘，外觀相當引人注目，有別於一般汽車旅館的設計，燈光照映在幾何風格的鳥巢上，已成為北屯區新地標，從遠方就不難發現。內部以多樣風格打造33間客房，沙漠、自然、原始等五大主題設計，每次住宿或休息都能感到新鮮。這次體驗原始洞穴房主題屬於中坪數房型，也是目前最熱的話題。

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一房一車庫，插入房卡後的燈光，伴隨而來的就是口中的驚嘆！從門口延伸至浴室內部，都以裸泥來仿造洞穴中的粗糙感，壁面凹洞內的燈具，讓原始氛圍營造更加逼真。

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不走奢華路線的鳥人，房間內空間寬敞動線舒適，浴室空間與設備都相當完整，使用本土品牌茶籽堂沐浴組、超大按摩浴缸，鳥人創意旅店亦提供了放鬆肌肉的精油，泡個熱水澡，挑個自己愛看的節目，讓旅行亢奮後的疲憊得到舒緩；一張支撐性優秀的King Size床墊，認床的我快速入眠外，怎麼翻身也不會干擾身旁的睡眠，起床也不會腰痠背痛，讓彼此都享受這個原始洞穴之夜。

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台中鳥人創意旅店休息與住宿皆有服務，並有兩間房型俱備ＫＴＶ設施，每間客房都有浴缸讓旅客能充分享受泡湯的舒適，且設計也都融合房內風格，住起來新奇又好拍，房內任何角落都可以讓你成為IG上的熱門搜尋，情侶夫妻閨蜜親子來休息住宿都不賴。

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想犒賞自己平日裡上班的辛勞嗎？想與愛人感情甜蜜加溫嗎？這裡不但能衝擊你的視覺感官更能舒緩你的脈絡筋骨，與愛人挑選兩日來鳥人欣賞它們賦予這個旅店的神秘力量，享受屬於兩人的甜蜜時刻，讓鳥人成為你們獨一無二的回憶。

鳥人創意旅店BIRDMAN MOTEL

地址｜台中市北屯區經貿三路二段55號

電話｜04 2426 2777

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