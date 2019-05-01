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2019台灣部落觀光嘉年華 5月3日台北車站，日月潭等你來尋味！

2019-05-01 00:00圖文／ 日月潭國家風景區管理處 提供

自2014年起「台灣部落觀光嘉年華」是交通部觀光局每年舉辦的盛事，今年已經邁入第六個年頭，可說是台灣部落年度的盛典聚會。日管處歷年來積極推動小眾個性的自主旅遊，打造出了別具一番風味的部落旅遊特色，成果相當豐盛。而今年我們將匯集日月潭的淬鍊精華，用小鎮漫遊的精神往更精緻的旅遊目標「部落尋味」邁進，針對自主旅遊的民眾將以風味、香味、品味三種層次的尋味意境帶領大家一起探索日月潭邵族與布農族部落的日常生活氣息。

2019台灣部落觀光嘉年華於5月3日至5月5日於臺北火車站盛大展開，三天活動期間日月潭國家風景區管理處推出不少限定好康！你可曾想過，在部落隨處可見的「咸豐草」野菜也能搖身一變成為創意特色料理；部落族人用雙手編織的祈福小米吊飾，象徵著部落給予的祝福滿載，每項工藝品都有特殊意義；五月立夏，在台北車站最適合不過的就是來上一杯部落冰釀檸檬特調飲品了，消暑又解渴；此外更值得一提的是嘉年華活動期間，只要在日月潭樂舞展演、集客表演期間內，凡是來到日月潭活動攤位消費，不限商品件數都可以獲得專屬獨家優惠喔！這次嘉年華活動集結了台灣眾多原住民部落特色活動、DIY體驗、精緻工藝品、熱情樂舞等你來尋味！台灣部落觀光嘉年華活動05月03至05月05日一連三天在台北火車站中庭舉辦，這個周末就來感受台灣的部落之美吧！

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節目內容精彩可期，更多活動訊息請詳「2019台灣部落觀光嘉年華」粉絲專頁https://www.facebook.com/TaiwanTribalTourismcarnival/

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